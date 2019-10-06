Мастер и Маргарита. Всероссийская премьера в Севастополе!

Культовый роман Булгакова уже давно утратил вкус «запретного плода», но свою многомерность, глубину и театральную яркость при этом сохранил, подвигая режиссеров к новым и новым его инсценировкам.

Крымскому зрителю можно позавидовать – ведь именно в Симферополе и Севастополе состоятся всероссийские премьеры одной из главных столичных театральных постановок 2019 года – симфонического спектакля “Мастер и Маргарита”.

Благодаря необычному сценическому прочтению и новаторской режиссуре вечное произведение заставит даже обычно неподвижных музыкантов оркестра стать участниками действия, которое будет разворачиваться в исполнении одного из самых мистических персонажей российского театра – Игоря Миркурбанова и лауреата премии “Золотая маска” – прекрасной Дарьи Мороз.

Оба артиста сегодня являются одними из самых востребованных не только в ведущих театральных проектах, но также в самых ярких проектах кино и телевидения.Третьим участником действия станет музыка, подчиненная в этот вечер пальцам и рукам одного из самых виртуозных российских пианистов – Ивана Рудина, который, как и актёры предстанет перед нами в разных амплуа.

Благодаря мастерам Московского Государственного симфонического оркестра бессмертные образы романа обретут удивительно читаемые музыкальные инкарнации. Бах, Моцарт, Вагнер, Штраус, Рахманинов, Шостакович, Шнитке – вот лишь некоторые имена великих композиторов, чья музыка прозвучит в симфоспектакле «Мастер и Маргарита».

Аннушка уже купила подсолнечное масло…

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Воскресенье, 6 октября 2019 г. 5070

Источник: Портал Информер