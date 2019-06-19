Масштабное светское событие в Крыму (ФОТО)

19 июня 2019     13
Масштабное светское событие в Крыму (ФОТО)

Всероссийская премия «Лидер года» – это масштабное светское событие, в котором принимают участие лучшие предприятия всех сфер бизнеса.Впервые премия была запущена в 2012 году. Вот уже более 7 лет она является самой престижной бизнес-премией Крыма, одной из лучших на материковой части нашей страны.

Основатель премии – Мария Макарова-Романцева, президент RomancevaGroup и бизнес-клуба «Знак Качества», официальный представитель Федеральной программы Государственной думы Российской Федерации и конкурса «Сделано в России».

Ежегодно организационный комитет определяет 40/50 лауреатов из более чем 200 заявок и награждает лучших в разных областях бизнеса. Что дает премия лидер года:

– существенный рост личного бренда; 
– признание профессиональных заслуг и значительное преимущество в бизнес-среде;
– приобретение полезных знакомств и возможность обзавестись новыми деловыми партнёрами.

Основные задачи премии:

– показать широкому кругу людей, примеры на которые стоит ровняться;
– привлечение внимания к компаниям, наиболее ярко проявившим себя в бизнесе;
– выделение максимально ярких персон бьюти и фешн-индустрии;
– определение самых значимых событий, повлиявших на благотворное развитие  региона.

Источник: Портал Информер

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