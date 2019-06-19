Масштабное светское событие в Крыму (ФОТО)

Всероссийская премия «Лидер года» – это масштабное светское событие, в котором принимают участие лучшие предприятия всех сфер бизнеса.Впервые премия была запущена в 2012 году. Вот уже более 7 лет она является самой престижной бизнес-премией Крыма, одной из лучших на материковой части нашей страны.

Основатель премии – Мария Макарова-Романцева, президент RomancevaGroup и бизнес-клуба «Знак Качества», официальный представитель Федеральной программы Государственной думы Российской Федерации и конкурса «Сделано в России».