Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство должно бесплатно обеспечивать многодетные семьи квартирами или же предоставлять им жильё на условиях льготного ипотечного кредитования.
«Что касается жилья для многодетных семей… Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем на льготных условиях ипотеки», — сказала Матвиенко.
«Когда я была губернатором Санкт-Петербурга, многодетная семья вставала в очередь и через год получала квартиру бесплатно от города. Когда я уезжала, не было ни одной многодетной семьи в Санкт-Петербурге, которая стояла бы в очереди на получение жилья, это очень важная мера», — сообщила Матвиенко.
Она отметила, что такая реальная помощь от государства, как предоставление квартиры, будет серьёзной мотивацией для многодетной семьи.
«Шаги в этом направлении делаются. Принято уже решение и закон соответствующий о том, что семьи при рождении третьего и более детей получают компенсацию части ипотеки, если она была взята в сумме 450 тыс. рублей», — отметила Матвиенко.
Матвиенко заметила, что в регионах всё ещё остаются серьёзные проблемы поддержки многодетных семей.
«Нужно сделать так, чтобы многодетные семьи понимали, что с жильём им точно государство поможет и поддержит, потому что это ключевая вещь для любой семьи», — сказала спикер Совфеда.
Вторник, 24 декабря 2019 г. 83
Источник: Портал Информер