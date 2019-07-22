Матери героя «Русской весны» отказывают в постановке на квартирный учет

22 июля 2019     20
Матери героя «Русской весны» отказывают в постановке на квартирный учет

В редакцию “ИНФОРМЕРа” поступило обращение пенсионерки Зинаиды Батюты. Она проживает в общежитии на улице Горищенко в комнате площадью 18 квадратных метров.



По ее словам, из-за проблем со здоровьем, ей необходимо отдельное жилье. Однако правительство Севастополя отказывает ей в постановке на квартирный учет.

Вот ее рассказ:

Мы просим правительство Севастополя повторно разобраться в этой истории и оказать посильную помощь женщине.

Источник: Портал Информер

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