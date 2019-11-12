Матчевая встреча по ММА «Севастополь-Крым» (ФОТО, ВИДЕО)

9ноября в Симферополе прошли учебно-тренировочные спарринги по «ММА» между севастопольскими и крымскими бойцами смешанного стиля боевого единоборства.

Севастопольская команда выехала в столицу Крыма в составе 13 спортсменов во главе с главным тренером федерации СБЕ «ММА» Севастополя Захаром Кучерявым, тренерами Виктором Радкевичем и Дмитрием Югаем. В свою очередь крымских спортсменов сопроводили тренера симферопольского клуба «Торнадо» Сергей Чурилов, Энвер Аблякимов и Павел Степанов.После совместной разминки ребята провели 9 раундов спаррингов по смешанному боевому единоборству, проверили в бою свои наработки по ударной технике, завершили дружескую встречу 3 раундами борьбы грэпплинг.

«Несомненно, что такие матчевые встречи между спортсменами играют неоценимую роль в становлении наших ребят как бойцов, умеющих добиваться результатов в боевых единоборствах, готовят ребят побеждать на любительских соревнованиях и дают перспективу построить карьеру профессионального бойца. Самое главное, что эти встречи объединяют нашу молодежь, воспитывают чувство дружбы, взаимоуважения и взаимовыручки», – отметил президент Федерации «ММА» Севастополя, руководитель севастопольского филиала РСБИ Сергей Кот.

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Вторник, 12 ноября 2019 г. 1146

Источник: Портал Информер