Матчевая встреча по ММА «Севастополь-Крым» (ФОТО, ВИДЕО)

12 ноября 2019     18
Матчевая встреча по ММА «Севастополь-Крым» (ФОТО, ВИДЕО)

9ноября в Симферополе прошли учебно-тренировочные спарринги по «ММА» между севастопольскими и крымскими бойцами смешанного стиля боевого единоборства.

Севастопольская команда выехала в столицу Крыма в составе 13 спортсменов во главе с  главным тренером федерации СБЕ «ММА» Севастополя Захаром Кучерявым, тренерами Виктором Радкевичем и Дмитрием Югаем. В свою очередь крымских спортсменов сопроводили тренера симферопольского клуба «Торнадо» Сергей Чурилов, Энвер Аблякимов и Павел Степанов.После совместной разминки ребята провели 9 раундов спаррингов по смешанному боевому единоборству, проверили в бою свои наработки по ударной технике, завершили дружескую встречу 3 раундами борьбы грэпплинг.

«Несомненно, что такие матчевые встречи между спортсменами играют неоценимую роль в становлении наших ребят как бойцов, умеющих добиваться результатов в боевых единоборствах, готовят ребят побеждать на любительских соревнованиях и дают перспективу построить карьеру профессионального бойца. Самое главное, что эти встречи объединяют нашу молодежь, воспитывают чувство дружбы, взаимоуважения и взаимовыручки», – отметил президент Федерации «ММА» Севастополя, руководитель севастопольского филиала РСБИ Сергей Кот.

 



Вторник, 12 ноября 2019 г. 1146

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Россиянам пообещали снижение цен на мясо
Россиянам пообещали снижение цен на мясо

Оптовые цены на свинину в России в будущем году могут снизиться на 3-5 процентов. Такой прогноз дал руководитель Национальной мясной …


Экс-президент США Картер успешно перенес операцию
Экс-президент США Картер успешно перенес операцию

Экс-президент США 95-летний Джимми Картер успешно перенес хирургическую операцию по снижению внутричерепного давления. Оно повысилось из-за потери крови после недавних …


Матчевая встреча по ММА «Севастополь-Крым» (ФОТО, ВИДЕО)
Матчевая встреча по ММА «Севастополь-Крым» (ФОТО, ВИДЕО)

9ноября в Симферополе прошли учебно-тренировочные спарринги по «ММА» между севастопольскими и крымскими бойцами смешанного стиля боевого единоборства. Севастопольская команда выехала в …


Мероприятие в честь дня рождения Гагаринского района Севастополя (ФОТО)
Мероприятие в честь дня рождения Гагаринского района Севастополя (ФОТО)

12 ноября в музее истории рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна имени А. В. Буряченко Дворца культуры рыбаков состоялась увлекательная викторина «Камышовая …


Ученые СевГУ исследуют Финский залив в поисках затонувших кораблей
Ученые СевГУ исследуют Финский залив в поисках затонувших кораблей

Экспедиция Института истории материальной культуры РАН исследовала места трёх вновь обнаруженных кораблекрушений XIX века. Исследователи из СевГУ приняли участие в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты