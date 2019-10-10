Мать погибшей в Севастополе спортсменки обвиняет подругу ее дочери в воровстве

Мать погибшей чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой обвинила подругу дочери в воровстве. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Лариса Жагупова уверена, что Юлия Ельская похитила из номера ее дочери спортивные костюмы и дорогие наручные часы. Ельская, как и Жагупова, занималась кикбоксингом и выступала за сборную России.

Напомним, что Фатима Жагупова – чемпионка мира в весе до 48 кг, шестикратная чемпионка России, четырехкратная обладательница Кубка мира, победительница чемпионата Европы. В августе чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и Элина Гисмеева погибли во время сборов в Севастополе.

По данным очевидцев, Гисмеева прыгнула в воду во время шторма с полуразрушенной конструкции. Девушек пытались спасти при помощи веревок, но они не успели зацепиться.







Четверг, 10 октября 2019 г. 505

Источник: Портал Информер