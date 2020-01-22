Мать четверых детей из Петербурга стала «Миссис Вселенная-2020»

На конкурсе красоты «Миссис Вселенная-2020» победила 43-летняя жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая. Она воспитывает четырех детей.«Было большое количество участниц — красивых женщин со всего мира. Сложно представить, как тяжело жюри было выбрать победительницу», — рассказала Вербицкая РИА «Новости».
Ксения Вербицкая
Кроме участия в конкурсах, она увлекается литературой и занимается аргентинским танго. Женщина работает врачом в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга.
Конкурс «Миссис Вселенная-2020» проходил в столице Болгарии в Софии. В финале конкурсантки соревновались в дефиле, творческих конкурсах и рассказывали на английском языке о своей жизни.
По словам Вербицкой, она рада, что «смогла показать миру, какие русские женщины красивые».
Среда, 22 января 2020 г. 145
Источник: Портал Информер