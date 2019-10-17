Машин скорой помощи в Севастополе станет больше (ВИДЕО)

«Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» представлен девятью подстанциями, расположенными во всех районах города.

За предыдущие три года парк машин скорой помощи был существенно обновлён: в Севастополь поступили более 50 автомобилей.

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До конца 2019 года ожидается пополнение еще 15 каретами. Все автомобили скорой медицинской помощи оснащены датчиками системы слежения и позиционирования «ГЛОНАСС».

На сегодняшний день в городе в среднем дежурит 30 линейных бригад скорой помощи и две специализированные – реанимационная и психиатрическая.

Выездные бригады оснащены современной цифровой связью. С 2018 года в работу внедрены планшетные компьютеры.

В 2018 году в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» проведены мероприятия по модернизации укладок скорой медицинской помощи и рабочих мест медицинского персонала в автомобилях СМП. Проведены закупки современного медицинского оборудования. В работу бригады анестезиологии и реанимации внедрено автоматическое устройство для сердечно-лёгочной реанимации.

Источник: Портал Информер