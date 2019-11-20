Медведев призвал отказаться от долевого строительства

20 ноября 2019     27
Медведев призвал отказаться от долевого строительства

Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал полностью отказаться в будущем от долевого строительства.

По мнению премьер-министра, это будет лучшая гарантия того, что в стране уйдет проблема обманутых дольщиков. Медведев также отметил, что институт долевого строительства носит уникальный характер и существует только в России.

Напомним, что с 1 июля 2019 года вступили в силу новые правила строительства жилья. Теперь застройщики не могут возводить дома на средства дольщиков — до ввода объектов в эксплуатацию эти деньги хранятся на специальном эскроу-счете. Таким образом, компаниям разрешено строить либо на собственные средства, либо на кредит от банка.

По статистике Центробанка, к началу сентября как минимум в трети российских регионов не было открыто ни одного эскроу-счета.

При этом около 24% строящегося жилья в России — потенциально проблемные объекты. Застройщики этих жилых комплексов не смогли получить ни банковского финансирования, ни права привлекать средства дольщиков по старым правилам. Эксперты полагают, что, вероятнее всего, основной причиной попадания в зону риска для этих девелоперских компаний стала невозможность получения банковского кредита на приемлемых для них условиях.

 



Среда, 20 ноября 2019 г. 85

Источник: Портал Информер

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