Медведев расщедрился и побаловал властей Крыма солидной премией

В декабре 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому власти различных регионов нашей страны получат пять миллиардов рублей.Деньги выплатят в качестве премий за выполнение показателей в прошедшем году. Средства были распределены между субъектами РФ, которые заняли места с 1-е по 70-е в особом рейтинге.Больше всего денег на премии было выделено Кабардино-Балкарской Республике, Москве и Крыму. Власти полуострова получат 122 799,4 тысяч рублей, а Севастополь в два раза меньше – 59 403 тысяч рублей.







Пятница, 3 января 2020 г. 34

Источник: Портал Информер