Медведчук договорится. Киев восстановит железнодорожное и авиасообщение с Крымом

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» подала петицию о восстановлении транспортного сообщения с Крымом.

«Мы убеждены, что украинские поезда пойдут в Крым до начала движения поездов через Крымский мост, то есть, уже этой осенью. Без малого пять лет назад железнодорожное сообщение прервалось – по инициативе тогдашнего украинского премьера Арсения Яценюка», – говорится в тексте петиции.

С украинской стороны железная дорога в нескольких местах разобрана – силами «гражданских активистов», участвовавших в блокаде Крыма. Железнодорожное полотно разобрали сразу в нескольких местах, причём, на всякий случай.

Как теперь всё это восстановить и во сколько обойдётся ремонт, сказать сложно – украинские железнодорожники пока даже не пытались оценить масштабы предстоящих работ.

По оценкам специалистов, ремонт займёт от силы два – два с половиной месяца.

Что же до авиасообщения, то с ним – никаких проблем. У симферопольского аэропорта даже при пиковой сезонной загрузке имеется достаточный ресурс, чтобы принимать рейсы из Киева и Харькова.

Есть, правда, некоторые сомнения. Петицию о восстановлении транспортного сообщения с Крымом инициировал Виктор Медведчук. Не случится ли так, что у Зеленского намеренно проигнорируют петицию?

Нет, уверяют приближённые украинского президента, в восстановлении транспортного сообщения Москва и Киев одинаково заинтересованы, ревность к Медведчуку тут никакой роли не сыграет.

Инициативу намеренно отдали в руки Медведчука – чтобы позволить Зеленскому не попасть под шквал критики националистов. Таким образом, транспортное сообщение может действительно возобновиться уже в этом году.





Четверг, 22 августа 2019 г. 223

Источник: Портал Информер