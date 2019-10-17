Медикам Севастополя компенсируют расходы на жильё

Медицинским работникам первичного звена, работающим в медицинских учреждениях Севастополя, компенсируют по 20 тысяч рублей в месяц на наем жилья. Постановление принято на заседании правительства.

«Мы рассчитываем, что эта мера социальной поддержки для наших медиков, поможет преодолеть кадровый дефицит высококвалифицированных медицинских работников. Аналогичное постановление мы принимали летом, но тогда были учтены только потребности врачей-онкологов. Теперь перечень расширен», – пояснил директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

В целом на эту программу будет выделено 2,7 млн рублей.







Четверг, 17 октября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер