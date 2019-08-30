Медики Севастополя обсудили с ветеранами вопросы здравоохранения

30 августа 2019     9
Медики Севастополя обсудили с ветеранами вопросы здравоохранения

Вопросы развития гериатрической помощи в Севастополе обсудили с ветеранами и.о. заместителя губернатора Иван Кусов и руководители департамента здравоохранения.

Стационарную помощь пациентам по профилю «гериатрия» оказывают в стационаре городской больницы № 1 на улице Надеждинцев – здесь работают 20 круглосуточных коек.

Кроме того, в городских больницах есть специализированные койки для участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Медицинский персонал, задействованный в гериатрической помощи жителям города, регулярно проходит обучение, отметил Иван Кусов.

«Гериатрическая служба в Севастополе будет планомерно расширяться. Доктора и средний медперсонал проходит обучение, скоро количество специалистов увеличится. Кроме того, после окончания ремонта стационара на улице Надеждинцев увеличится количество коек. В дальнейшем –сейчас рассматривается такая возможность – в нашем городе может появится крупный реабилитационный центр, где медицинскую помощь будут оказывать в том числе и по профилю «гериатрия», – сообщил Кусов.

Иван Кусов

Первый заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нусинов напомнил, что в стационаре на улице Надеждинцев сейчас идёт капитальный ремонт.

Полезная площадь здания будет увеличена за счёт перемещения рентгенологического отделения и выноса пищеблока – это позволит запланировать открытие реабилитационных коек.

 


Пятница, 30 августа 2019 г. 339

Источник: Портал Информер

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