Мединский больше не будет министром культуры?

20 января 2020     16
Мединский больше не будет министром культуры?

Исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский больше не будет возглавлять министерство культуры. Информация об этом появилась в telegram-канале «Кровавая барыня», автором которого является телеведущая Ксения Собчак.

По ее данным, следующим министром культуры РФ станет женщина.«Владимир Мединский станет помощником президента по культуре», — утверждает Собчак. Она уточняет, что за эту новость «готова зуб дать», потому что источник информации надежный.

Получить комментарий Владимира Мединского не удалось, — его телефон недоступен. Также недоступен и телефон Ксении Собчак. В пресс-службе Министерства культуры РФ от комментариев отказались.



Понедельник, 20 января 2020 г. 2152

Источник: Портал Информер

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