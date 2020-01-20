Мединский больше не будет министром культуры?

Исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский больше не будет возглавлять министерство культуры. Информация об этом появилась в telegram-канале «Кровавая барыня», автором которого является телеведущая Ксения Собчак.

По ее данным, следующим министром культуры РФ станет женщина.«Владимир Мединский станет помощником президента по культуре», — утверждает Собчак. Она уточняет, что за эту новость «готова зуб дать», потому что источник информации надежный.

Получить комментарий Владимира Мединского не удалось, — его телефон недоступен. Также недоступен и телефон Ксении Собчак. В пресс-службе Министерства культуры РФ от комментариев отказались.







Понедельник, 20 января 2020 г. 2152

Источник: Портал Информер