Медицина Севастополя получила на 600 млн рублей больше

На социальную поддержку жителей Севастополя и обеспечение доступности медицинской помощи в текущем году направлено на 600 млн рублей больше, чем в 2018.

В целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансирование отраслей социально-культурного блока за истекшие 7 месяцев увеличено на 1,6 млрд. рублей больше.

По состоянию на 1 июля текущего года расходы бюджета Севастополя составили 16,4 млрд рублей, 50% из которых направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы города.

Расходы по отрасли «Образование» возросли почти на 854 млн рублей и составили 3,7 млрд рублей. Средства направлены на реализацию мероприятий государственной программы города «Развитие образования в городе Севастополе».

На 326,5 млн рублей возросли расходы по отрасли «Социальная политика» и, по состоянию на 1 июля, составили 2,6 млрд рублей, которые направили на социальную поддержку населения Севастополя, страховые взносы на обязательное медицинское страхование, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, улучшение условий охраны труда и содействие занятости населения.

По отрасли «Здравоохранение» расходы за январь-июнь возросли на 280,5 млн рублей и составили 938 млн рублей. Средства направлены на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, в том числе на бесплатное оказание медико-санитарной, специализированной, скорой медицинской помощи жителям Севастополя в рамках обеспечения государственных гарантий.

Расходы по отраслям «Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт» составили 411 млн рублей и 279 млн рублей соответственно.