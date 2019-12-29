Между Донбассом и Украиной начался обмен пленными

Обмен проходит на контрольно-пропускном пункте въезда – выезда Горловка – Майорское, пишет ТАСС.



Удерживавшиеся в республике лица уже отправились в так называемую серую зону — промежуточную между двумя сторонами территорию.



Сообщается, что первой задержанных Киеву передаст ЛНР. Причем представители Луганска въехали на территорию Украины. Следующими будет участвовать в обмене ДНР.

При этом в ДНР заявили, что готовы отдать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников.

Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева сказала, что Киев включил в обменные списки ряд помилованных лиц, а также лиц, отпущенных под личное обязательство.







Воскресенье, 29 декабря 2019 г. 907

Источник: Портал Информер