Обмен проходит на контрольно-пропускном пункте въезда – выезда Горловка – Майорское, пишет ТАСС.
Удерживавшиеся в республике лица уже отправились в так называемую серую зону — промежуточную между двумя сторонами территорию.
Сообщается, что первой задержанных Киеву передаст ЛНР. Причем представители Луганска въехали на территорию Украины. Следующими будет участвовать в обмене ДНР.
При этом в ДНР заявили, что готовы отдать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников.
Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева сказала, что Киев включил в обменные списки ряд помилованных лиц, а также лиц, отпущенных под личное обязательство.
Воскресенье, 29 декабря 2019 г. 907
Источник: Портал Информер
|
В США в 2019 году было больше массовых убийств, чем в любом другом году
Первое массовое убийство произошло через 19 дней после начала нового года, когда мужчина использовал топор, чтобы убить четырех членов семьи, …
|
Между Донбассом и Украиной начался обмен пленными
Обмен проходит на контрольно-пропускном пункте въезда – выезда Горловка – Майорское, пишет ТАСС. Удерживавшиеся в республике лица уже отправились в так …
|
Музею им. Крошицкого выделят 200 тысяч рублей на сохранение экспонатов
Для предотвращения порчи произведений из коллекции музея, правительство Севастополя выделит около 200 тысяч рублей на покупку и установку двух климат-систем. …
|
Пассажиры первого поезда Петербург – Севастополь попали на «Миротворец»
Людей, приехавших в Севастополь на первом поезде «Таврия», включили в базу украинского сайта. На «Миротворце» опубликовали данные граждан, которые фигурировали …
|
Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс
Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять …