Мероприятие в честь дня рождения Гагаринского района Севастополя (ФОТО)

12 ноября 2019     18
Мероприятие в честь дня рождения Гагаринского района Севастополя (ФОТО)

12 ноября в музее истории рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна имени А. В. Буряченко Дворца культуры рыбаков состоялась увлекательная викторина «Камышовая бухта и ее окрестности», приуроченная ко Дню рождения Гагаринского района, которому исполняется 44 года.

«Еще недавно, несколько десятков лет назад, гавань эта территориально не принадлежала Севастополю, а поселок рыбаков на берегу был отдельным населенным пунктом и назывался «Камышовая бухта». Теперь под тем же названием он считается городским микрорайоном – город-герой разросся», — рассказала школьникам сотрудник музея Галина Сопина.

После небольшой информативной лекции, школьникам было предложено ответить на вопросы викторины, которые не только расширили познания учащихся об истории Камышовой бухты, но и закрепили усвоенный материал.

Вопросы викторины затрагивали первые дни существования бухты, ее историю, события военных времен, подвиги военачальников, ставших прославленными героями Севастополя и историю рыбной промышленности, которой знаменит Гагаринский район.

После встречи, дети еще долго увлеченно изучали уникальные материалы, фотографии и экспонаты музея, поблагодарив коллектив Дворца за интересную экскурсию.

Отдел информации ДКР
Фото Екатерины Мокрецовой



Вторник, 12 ноября 2019 г. 201

Источник: Портал Информер

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