Мечтающий о должности губернатора Севастополя экс-депутат Госдумы создал новую партию в Москве

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков создал в Москве новую политическую партию, которая получила название «Достойная жизнь». Учредительный съезд партии прошел 25 января. Помимо самого Худякова в высший совет партии избрали ещё 15 членов, среди которых герои России, генералы, народные артисты и профессора.

По словам Худякова, одной из главных целей партии станет требование роспуска Госдумы.

«Действующие политические партии не смогли навести порядок в стране и не имеют никакого права идти дальше. Я считаю, что депутаты должны поступить честно, как поступило ушедшее в отставку правительство России, сделать то же самое», — сказал Худяков.

По словам лидера новой партии, России нужны свежие политические силы, которые будут «сражаться» за голоса избирателей. Худяков отметил, что именно такой партией и станет «Достойная жизнь».

Среди приоритетов партии доступное жилье и высокие пенсии, «которых хватит старикам, чтобы не стоять в переходах с протянутой рукой».

Напомним, что Роман Худяков известен тем, что за время своей политической деятельности он с постоянной периодичностью попадал в различные скандалы.

Уроженец Приднестровья Худяков сделал феноменальную карьеру в ЛДПР, одно время занимая даже должность доверенного лица, советника и помощника Владимира Жириновского.

Именно близость Худякова к первому лицу ЛДПР и позволила ему пробраться в Госдуму, в которой, впрочем, он надолго не задержался.

Как говорили злые языки в ЛДПР, причиной тому было резкое охлаждение личных отношений между Жириновским и Худяковым. В итоге, в 2016 году, Худяков попытался принять участие в выборах в Тамбовской области от «Единой России». Но единороссы завернули его на уровне праймериз, а коллеги по партии исключили Худякова из ЛДПР «из-за его глупости и участия в праймериз политических конкурентов».

Обиженный Худяков поменял ещё несколько партий, неудачно пытаясь пробраться в Госдуму. В итоге, он стал заурядным завсегдатаем телевизионных политических шоу.

Роман Худяков достаточно хорошо известен в Севастополе и Крыму. Он курировал ЛДПР на полуострове в 2014-16 годах.

На выборах в Заксобрание Севастополя в 2014 году его фамилия шла второй (вслед за лидером партии Владимиром Жириновским) в списке кандидатов от ЛДПР.

Как говорят источники в севастопольском отделении партии, Худяков весьма ответственно отнесся к выборам и даже публично утверждал, что в случае, если партия наберет большинство в Заксобрании, он будет претендовать на должность председателя ЗАКСа.

Однако по итогам голосования ЛДПР получила в Заксе всего два мандата, что и поставило крест на политических мечтаниях Худякова.

В 2017 году он снова привлек к себе внимание, заявив о том, что будет участвовать в выборах губернатора Севастополя.

«Мы изучали общественное мнение среди севастопольцев, спрашивая: «За кого из политиков они проголосовали, если бы сейчас были выборы?». Очень многие говорили, что им очень нравилось, когда я был депутатом Государственной думы и курировал Севастополь. Когда я открывал свои общественные приемные и проводил прием граждан.

Мне нравятся севастопольцы своим политическим решением: для них нет разницы, от какой партии кандидат, главное, чтобы он был достойный. Я уверен на тысячу процентов, что не все депутаты пойдут голосовать за одного человека, у них остается около 70-80 депутатов, которые будут принимать решение своим разумом и сердцем», – сказал Худяков, комментируя свое решение.

Однако выдвижение Худякова так и не состоялось. По словам одних, из-за того, что севастопольские представители партии «Родина», от которой и собирался баллотироваться Худяков, не смогли обеспечить прохождение муниципального фильтра.

Другие же утверждали, что Худяков просто не смог найти денег на полноценную избирательную кампанию.

И вот новый проект экс-депутата. Станет ли новая партия трамплином для возврата Худякова в большую политику или же закончится тем же, чем и все его политические проекты? Сказать об этом сейчас трудно, тем более, как утверждают наши источники, Худяков всерьез подумывает о том, чтобы снова попытать счастье на выборах губернатора Севастополя.

Справка:

Роман Иванович Худяков. Родился 28 января 1977 года в Тирасполе. Депутат Государственной думы от ЛДПР с 2012 по 2016 год. С сентября 2016 года по апрель 2017 — депутат Тамбовской областной думы.

9 июля 2013 года Роман Худяков был избит дагестанцами в ходе дорожного конфликта в пробке на Бережковской набережной в Москве. Депутат был оперативно госпитализирован в бессознательном состоянии. Участники избиения Худякова получили тюремные сроки в 8 и 9 лет лишения свободы.

В июле 2014 года Роман Худяков направил официальное письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной в связи с изображением пениса на сторублёвой банкноте, напомнив, что в соответствии с федеральным законом № 436 «О защите детей от вредной информации» на купюрах должна быть маркировка «18+».

Он также предложил заменить на купюре античного бога достопримечательностями Севастополя. В 2015 году из автомобиля Худякова были украдены денежные средства на сумму более 1 млн рублей. Имя Романа Худякова попало в список депутатов, не освободивших служебные квартиры после истечения полномочий депутата Государственной думы.







Среда, 29 января 2020 г. 1459

Источник: Портал Информер