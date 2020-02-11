Миллион алых роз для руководителя Гагаринского района Севастополя…

«Миллион, миллион, миллион алых роз… Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы»…

« Розовые розы Светке Соколовой. Светке Соколовой – однокласснице моей. Розовые розы я дарю ей снова. В память наших школьных, в память наших школьных дней»…

Вероятно, слова этих известных песен напевает председатель Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов, весело маршируя каждое утро в администрацию на пр. Октябрьской революции, 8.

Его жизнь удалась, поэтому можно орать во весь голос или бурчать под нос, так как он не только руководит (как попало, но всё-таки целый глава!) одним из четырёх административных районов города федерального значения РФ Севастополь, но и имеет возможность налево и направо раскидывать бюджетные средства (наши с вами деньги, налогоплательщики!).

А распоряжается Ярусов деньгами народными как душа его царская пожелает: хочет, халву ест или жуёт пряники, а вздумается цветами заставить кабинет — классические отборные розы с толстым стеблем присматривает.

Так, согласно данным госзакупок, в 2019 году администрация Гагаринского муниципального образования приобрела цветы на 163 тысячи 817 рублей. Закупка № 0174300000419000006. По техническому заданию, приобретались 2849 роз (длина стебля с цветком: не менее 55 см).

В этом году администрация Гагаринского муниципального образования купила чуть больше роз на 270 тысяч 355 рублей (4285 $, на 107 тысячи рублей больше, чем в 2019). Закупка № 0174300000420000002. По результатам торгов определили и поставщика.

«Розы срезанные. Сорт: экстра. Длина стебля с цветком: не менее 55 см». Количество роз — 3890 штук», — говорится в техническом задании.

Севастопольский политолог Сергей Михайлюк, заметивший, что сотрудники администрации Гагаринского района желают нюхать цветы и купаться в лепестках роз, обратился к Алексею Ярусову:

«Инфляция по итогам 2019 года составила 3%. В 2020 году количество роз, да еще и экстра-класса, увеличилось на 1041 штуку. По цене сумма увеличилась на 107 тысяч рублей, в денежном эквиваленте рост на 65%.

Алексей Ярусов, официальный рост инфляции 2% по итогам 2019 года, рост в закупке цветов 65%. Впечатляющая разница. В следующем выборном для муниципалитета 2021 году, уже, наверное, не экономьте, купите всем женщинам Гагаринского района цветы от главы. Может, тогда эффект позиционирования будет оправдывающий?»

Конечно, представительницы прекрасного пола любят цветы. Тем более, от красивых мужчин. Но не так важен букет роз, главное – внимание и действия. А с последним, по всей вероятности, у главы Гагаринского муниципалитета Севастополя большие проблемы.

Если бы глава Гагаринского муниципалитета откладывал с каждой своей заработной платы по пять тысяч рублей, а потом на кровные покупал дамам цветы — это одно дело. Совсем другое, когда на букеты тратятся бюджетные средства.

Страсть к цветам наблюдается и в Законодательном собрании города.

С чего начали свой финансовый год депутаты? С закупки цветов.

Первый аукцион в этому году объявлен именно на поставку цветочной продукции. Из технического задания, опубликованного на портале государственных закупок, поставщик должен поставить: 3000 штук гвоздик, 600 срезанных роз, 1000 готовых букетов двух типов и 3 корзины с цветами. Начальная цена контракта 1 774 000 рублей.

Если исходить от начальной цены цветочного контракта, то ежедневные расходы депутатов по статье «на цветы» составят 4860 рублей в день. Именно такую сумму севастопольские депутаты планируют потратить на букеты и срезанные цветы ради этикета и протокола.

Вот и получается, севастопольцы, что некогда чиновникам и парламентариям Севастополя решать наши с вами обыденные вопросы. Им букетами надо успевать наслаждаться, пока они не попали в руки руководителей предприятий и организаций города….

А также Ярусов и иже с ними должны хоть немного в большие пакеты засунуть лепестков роз, чтобы после сложного трудового дня набрать ванну… Ведь известно, что ванна с розами повышает настроение и улучшает вид кожи, настроит на позитивный лад и поможет снять стресс. Также от столь приятной косметической процедуры можно получить моральное удовлетворение. К тому же, это классический романтический вариант для совместного купания с любимым…

А Ярусову строго необходимо выглядеть бодро, свежо и презентабельно, ведь ему Гагаринским районом руководить… Да и скоро 8 марта, уже сегодня, видимо, он задумался над тем, как порадовать женщин. Конечно же, розами… Тем более, что они за бюджетные деньги!

Источник: Портал Информер