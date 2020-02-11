Минздрав Крыма получит 100 млн рублей для приобретения квартир для врачей

Министерство здравоохранения Республики Крым получило 100 млн рублей на приобретение квартир для медработников. Об этом сегодня на заседании комитета Госсовета РК по здравоохранению сообщил профильный министр Игорь Чемоданов.

«Вчера нам фактически довели 100 млн рублей на закупку квартир», – сообщил он.

В комментарии СМИ, он уточнил, что 24 специалиста из других регионов уже подтвердили свою готовность переехать в Крым. Ещё с несколькими специалистами ведутся переговоры.

«Мы будем покупать квартиры под конкретных специалистов. Мы же понимаем, что в разных регионах разная ценовая политика», – уточнил Чемоданов.







Вторник, 11 февраля 2020 г. 168

Источник: Портал Информер