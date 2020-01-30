Минздрав назвал лекарства для лечения китайского коронавируса

Министерство здравоохранения России назвало три лекарственных препарата с противовирусным механизмом, которые можно применять при лечении коронавирус 2019-nCoV.

Временные рекомендации для врачей разосланы в органы исполнительной власти и медицинские учреждения 30 января.

Для лечения коронавирусной инфекции у взрослых Минздрав советует применять три препарата — Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b. Прием лекарств для профилактики и снижения выраженности симптомов должен проходить в течение двух суток после контакта с инфицированным человеком.

В качестве профилактики медики также советуют соблюдать санитарные и гигиенические правила — мыть руки, сократить контакты с заболевшими людьми, использовать маски, а также принимать лекарства, направленные на повышение защитных сил организма.

Справка:

Таблетки и капсулы Рибавирин — это противовирусное средство. По информации медиков, оно быстро проникает в клетки и действует внутри инфицированных вирусом клеток. Лекарство принимают 2–4 раза в день на протяжении 1-2 недели.

Таблетки Лопинавир обычно применяются для лечения ВИЧ-инфекции. Врачи назначают 400 мг вещества каждые 12 часов в течение 14 дней.Суспензию Ритонавир также обычно применяют при лечении ВИЧ. Средство вводят через назогастральный зонд каждые 12 часов в течение 14 дней.







Четверг, 30 января 2020 г. 316

Источник: Портал Информер