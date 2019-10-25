Минздрав разослал в регионы рекомендации по выдаче незарегистрированных лекарств

Вероника Скворцова сообщила, что минздрав РФ разослал в регионы списки детей, для которых закуплена первая партия не зарегистрированных в стране сильнодействующих лекарств, а также направил разработанные для родителей памятки и рекомендательные письма для местных органов управления здравоохранением.

В Минпромторге РФ ранее сообщили, что не зарегистрированные в России лекарственные препараты планируется ввезти до конца октября. Московский эндокринный завод отвечает за ввоз и распределение в этом году 11 тыс. 270 упаковок незарегистрированных психотропных лекарств для детей, нуждающихся в таких препаратах по жизненным показаниям. Речь идет о «Диазепаме», «Клобазаме», «Мидазоламе», «Фенобарбитале».

«Так как схема выдачи лекарств отработана не во всех регионах, Минздрав России разослал в субъекты рекомендательные письма и памятки для родителей, а также каждому субъекту напомнил о том, кто именно из детей у них в списках, чтобы региональные власти своевременно уведомили родителей, куда и во сколько нужно прийти за лекарственным препаратом», — сказала Скворцова.

Она отметила, что список детей, для которых уже производится закупка и доставка незарегистрированных лекарств за счет дополнительных средств из резервного фонда, был увеличен до 540 человек. В него вошли тяжело больные дети, чьи назначения сильнодействующих препаратов были подтверждены медкомиссией и консилиумом врачей. Сейчас формируется вторая очередь для закупки, там уже несколько сотен детей, и их число будет увеличиваться за счет того, что в него будут добавляться новые дети с назначениями, подтвержденными врачебными комиссиями и консилиумами.

Скворцова также уточнила, что 30 сентября французская компания Sanofi подала документы на регистрацию сильнодействующего лекарственного препарата «Фризиум» (действующее вещество клобазам) в России. Так как этот препарат ранее проходил клинические испытания в РФ, процедура его регистрации будет ускоренной и должна занять не более 160 дней.

Этот противосудорожный препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен. За минувший год правоохранительные органы задержали двух женщин, которые заказывали лекарство за границей для своих детей, оба случая получили резонанс. Родители направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему с незарегистрированными лекарствами. Позднее правительство выделило дополнительные средства для закупки лекарств за рубежом, а оператором закупок был назначен Московский эндокринный завод. Предприятие уже договорилось о закупке лекарств с производителями из Великобритании, Германии и Франции, а также с рядом других компаний после переговоров с 30 иностранными производителями. На Минздраве России лежит ответственность сформировать потребность в этих лекарствах.

До сих пор основные полномочия по лекарственному обеспечению находились у субъектов, а централизованный сбор потребности в лекарствах отсутствовал. В пресс-службе Минздрав России ранее сообщали, что министерство провело несколько селекторных совещаний с регионами, где представителям местных органов управления здравоохранением были даны разъяснения о порядке сбора информации о потребностях в тех или иных препаратах.

Сбор информации о потребности детей в сильнодействующих лекарственных препаратах Минздрав России централизовал. Ответственными за эту работу будут Национальные медицинские исследовательские центры, 22 профильных федеральных учреждения, сформированных в сеть в рамках национального проекта «Здравоохранение». Их основной задачей стало информационно-методическое сопровождение региональных учреждений, обновление клинических рекомендаций, телемедицинские консультации и внедрение новых технологий. Кроме того, в рамках госзадания центры должны определить по всем препаратам из перечня жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов и тех, которые входят в стандарты клинических рекомендаций.

Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, чьи дети нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости не зарегистрированного в стране лекарства, а вторая часть адресована родителям тех детей, кому еще предстоит получить все необходимые документы. Учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер считает, что теперь механизм действий по обеспечению детей незарегистрированными лекарствами будет понятен и для родителей, и для врачей.

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Алекс Инхернен

Источник: Крымские новости