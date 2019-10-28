Минздрав России в ближайшие годы планирует перейти на систему лекарственного страхования

Минздрав России рассчитывает в течение ближайших лет перейти от системы льготного лекарственного обеспечения к формату лекарственного страхования — или полного, или частичного возмещения стоимости лекарств государством. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью радио «Комсомольская правда».

«Мы в прошлом году подняли вопрос о необходимости трансформации системы амбулаторного лекарственного обеспечения и перехода на государс для полноценного перехода на формат лекарственного страхования в стране является введение во всех регионах РФ цифровых систем по отслеживанию наличия препаратов в аптеках и медучреждениях, а также системы электронных рецептов. По словам министра, такой формат поможет существенно увеличить долю людей, которые смогут получать скидки на лекарства от государства.

Ранее Скворцова сообщила, что главным условием для полноценного перехода на формат лекарственного страхования в стране является введение во всех регионах РФ цифровых систем по отслеживанию наличия препаратов в аптеках и медучреждениях, а также системы электронных рецептов. По словам министра, такой формат поможет существенно увеличить долю людей, которые смогут получать скидки на лекарства от государства.

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Алекс Инхернен

Источник: Крымские новости