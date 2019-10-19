Минздрав России разъяснил, как будут формироваться зарплаты врачей

9 октября 2019 года Правительства РФ утвердило принципы модернизации первичной медико-санитарной помощи. Минздрав России разъяснил субъектам, как в РФ планируется внедрять единые подходы к формированию заработной платы работников сферы здравоохранения в субъектах, а также основные принципы модернизации первичного звена здравоохранения. В соответствии с ними регионам нужно будет готовить собственные программы. Об этом сообщают «Известия«

«Ситуация в некоторых регионах вызывает у нас обеспокоенность. Минздрав России в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников», — сообщила «Известиям» министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она добавила, что Минтруд и Минздрав проработают законопроект, наделяющий правительство РФ полномочиями устанавливать требования к отраслевой системе оплаты труда медицинских сотрудников. Требования будут сформированы к апрелю 2020 года.

За последние несколько месяцев в нескольких регионах страны врачи и медсестры в открытую выступали за повышение зарплат и уменьшение нагрузки, обещая в противном случае уволиться. Минздрав России направлял в субъекты комиссии для того, чтобы разобраться в ситуации, и все случаи в региональных учреждениях разрешались на уровне субъектов, без увольнений. При этом вопрос оплаты труда медицинских работников является острым, за сложившуюся ситуацию в здравоохранении критикуют и вице-премьера правительства Татьяну Голикову, и министра здравоохранения Веронику Скворцову.

Случаи с открытыми выступлениями врачей в регионах показали, что проблема носит системный характер: в субъектах формально подходят к исполнению данного президентом еще в 2012 году майским указом поручения о том, что врачам необходимо повысить зарплату до 200% от средней по субъекту.

При этом, согласно трудовому законодательству, Минздрав России не имеет права руководить перераспределением частей зарплат врачей в регионах и не может проверять статьи расходов. В результате даже в одном субъекте врачи с одинаковой квалификацией и сопоставимой нагрузкой могут сейчас получать разную заработную плату.

Минздрав России в 2014 году разработал методологию, согласно которой оклад должен составлять в структуре зарплаты медиков не менее 55%, в оставшиеся 45% включены компенсационные и стимулирующие выплаты. Как пояснили в пресс-службе Минздрава, компенсационные выплаты за сверхурочную работу, работу в праздничные дни должны занимать в структуре зарплаты 10–15% и порядка 30% должны составлять стимулирующие выплаты.

Разработанная Минздравом методология, которая позволит ликвидировать эти дисбалансы в субъектах, прошла обсуждение и на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, но, несмотря на рекомендацию комиссии установить долю окладов в зарплате работников здравоохранения на уровне 55%, регионы не торопились принимать ключевые решения.

Так, с 2015 года лишь несколько субъектов, получив рекомендации федерального министерства по соотношению оклада и стимулирующих выплат в структуре зарплаты врачей, внедрили у себя эту систему. На данный момент, по словам министра здравоохранения РФ, в четырех субъектах доля оклада в структуре зарплаты не превышает 30%, и только в 10 субъектах доля оклада превышает 50%. Больше всего вопросов у министерства к Мурманской, Ивановской, Тверской областям и Республике Алтай.

На совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения, президент Владимир Путин также призвал не допускать ситуаций в регионах, когда врачам повышают оклад, но при этом снижают или совсем отменяют доплаты, которые предусмотрены в их заработной плате. Кроме того, для субъектов характерно еще и то, что компенсационные и стимулирующие части зарплаты могут выплачиваться на разных уровнях — из регионального бюджета или на уровне самого медучреждения, что также создает возможности для злоупотреблений руководителей регионального здравоохранения.

Скворцова отмечала, что в регионах складывается «тревожная ситуация» с оплатой труда медицинских работников, так как во многих субъектах создаются «необоснованные элиты, получающие огромные деньги». Это происходит из-за того, что стимулирующие выплаты в зарплатах этих специалистов в регионах не ограничены и могут составлять до 80% в структуре зарплаты. В то время как другие врачи вынуждены брать 2–3 ставки, так как работают на окладе, составляющем лишь 20% от обещанных денег. Больше всего от такого несправедливого распределения, по словам министра, страдают молодые специалисты, которые пока еще не имеют оснований и опыта на то, чтобы получать значительные стимулирующие выплаты.

Благодаря комплексным мерам удалось частично решать проблему с зарплатами медиков в субъектах: по данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата врачей увеличилась на 32,9% по сравнению с 2017 годом и составила 75 тыс. рублей. Заработная плата среднего медперсонала выросла в этом периоде на 22,2%. Если смотреть эти показатели в динамике с 2012 года, то зарплата врачей и среднего медперсонала увеличилась на 120% и 92% соответственно.

По предварительным данным Росстата, в первом полугодии 2019 года рост зарплат к среднем по субъекту составил 7% у врачей (до 79,2 тыс. рублей) и 7,3% у среднего медицинского персонала (до 39,3 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом дифференциация в уровнях соотношения средней зарплаты врачей к средней зарплате по региону практически отсутствовала по данным на 2018 год. В 2012 году этот показатель мог отличаться в 3,2 раза у врачей, а у среднего медперсонала — в 2,5 раза.

На встрече с президентом Путиным Скворцова предложила меры по решению проблем с заработной платой врачей в регионах. При этом, как отметила министр, обеспечение прозрачности формирования заработной платы за счет перехода на единые отраслевые и федеральные требования на первом этапе не потребует дополнительных бюджетных средств.

Сейчас Минтруд готовит законопроект, который предполагает изменения в Трудовой кодекс, позволяющие правительству поручать отдельным ведомствам вводить общие требования к отраслевой системе оплаты труда. По словам Скворцовой, когда это будет сделано, Минздрав сможет «создавать смысловые документы». В ближайшие годы Минздрав России планирует поэтапно внедрять единую отраслевую систему оплаты труда медиков, что в дальнейшем позволит решить проблему зарплат медработников, а также откроет новые возможности для того, чтобы укомплектовать медицинскими кадрами организации первичного звена здравоохранения.

Основной задачей регионов в настоящий момент Минздрав России видит анализ инфраструктуры систем оказания первичной медико-санитарной помощи до 15 ноября. В первую очередь речь идет о транспортной доступности, анализе путей до медицинской организации, а также о самой инфраструктуре первичного звена здравоохранения в субъектах. К 10 января 2020 года субъекты федерации должны представить в Минздрав региональные программы модернизации.

Скворцова отметила, что региональные власти (губернаторы и местные министры здравоохранения) отвечают за отсутствие искажений той информации, которая будет представлена в Минздрав. «Главы регионов и региональных министерств несут персональную ответственность за проводимую работу», — подчеркнула министр.

Никто из участников селекторного совещания (их было более 1,5 тыс.) не задал ни одного вопроса. «Возможно, вопросы появятся у вас позже, — заметила министр здравоохранения. — В этом случае вы можете в любой момент связаться с курирующими данный вопрос заместителями министра или лично со мной».

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Алекс Инхернен

Источник: Крымские новости