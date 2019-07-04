Минздрав хочет проверять водителей на наркотики

4 июля 2019     8
Минздрав хочет проверять водителей на наркотики

Министерство здравоохранения предложило заставлять водителей при получении прав сдавать кровь и мочу для прохождения теста на употребление наркотиков. Руководство министерства объясняет это обеспечением улучшения безопасности на дорогах. На данный момент врач может направить на анализ крови и мочи лишь в том случае, если во время прохождения медкомиссии было выявлено, что претендент на получение прав находится в состоянии наркотического опьянения.

Соответствующий законопроект размещен на портале нормативно-правовых актов.

«Предусматривается обязательное исследование биологических сред организма с целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса допуска к управлению транспортными средствами», — отмечается в пояснительной записке.

«Коммерсантъ» говорит, что тест на наркотики сейчас проходят те, кто собирают справки на владение оружием. Стоимость такой справки колеблется от трех до четырех тысяч рублей. Эксперты в беседе с изданием поддержали инициативу, но предположили, что это может привести к увеличению «коррупционной составляющей» при прохождении наркотестов и числа нелегальных справок из диспансеров.

Источник: Портал Информер

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