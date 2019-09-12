Министерство образования Красноярского края заступилось за нестандартного мальчика

Министерство образования Красноярского края разрешило школьнику ходить с волосами, собранными в пучок.

Ведомство потребовало у руководства школы №4 в Сосновоборске убрать пункт о прическах из устава учебного заведения и признало этот пункт нарушающим закон.

Об этом сообщила пресс-секретаря министра образования региона Надежду Квитковскую.

«Ни школа, ни управление образования, ни министерство не имеют права устанавливать требования к прическам обучающихся. Есть только единые рекомендации касаемо школьной формы. Учителя могут сделать замечание, и то в корректной форме, но не отстранять ребенка от занятий либо просить, чтобы его перевели на домашнее обучение, и давить на него — это недопустимо.

Сегодня министр лично встретилась с родителями школьника, завтра она встречается с руководством школы и управления образования города Сосновоборска, чтобы разъяснить, что они нарушили законодательство. В школу было направлено предостережение с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде и привести его в соответствие с законом», — сказала Квитковская.

Она добавила, что министр видела стрижку четвероклассника и не нашла в ней ничего вызывающего.

«Министр не говорит о зеленых ирокезах, но в прическе Прохора лично она не увидела ничего сверхъестественного, что может как-то дискредитировать других ребят. У него есть футболист-кумир, ребенок хочет быть похожим на него, в его стрижке нет ничего вызывающего, экстремального цвета волос. Именно в этом конкретном случае нет ничего такого страшного», — сказала пресс-секретарь.

Напомним, СКР по Красноярскому краю начал проверку в связи с конфликтом в одной из школ, после того как о нем рассказали журналисты.

СМИ писали, что директор и завуч школы выразили недовольство внешним видом четвероклассника: мальчик, подражая своему кумиру — футболисту Златану Ибрагимовичу, сделал похожую прическу.

Он сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке хвостик.

Педагоги в свою очередь указали на недавно вступившее в школе положение о внешнем виде учащихся, которое запрещает носить необычные прически.

«5 сентября ученик четвертого класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически. Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога», — сообщили в СК.





Четверг, 12 сентября 2019 г. 64

Источник: Портал Информер