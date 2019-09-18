Министерство просвещения России настаивает на обязательном экзамене ЕГЭ по иностранному языку

В Министерстве просвещения России объяснили необходимость введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку.

«Знание иностранного языка – это крайне важный и востребованный навык на рынке труда. Именно актуальностью языкового владения прежде всего и продиктовано введение обязательного ЕГЭ по английскому языку», – говорится в сообщении пресс-службы в Минпроса.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули важность обеспечения качественного изучения иностранного языка и процесса контроля знаний в российских школах.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку. С такой инициативой выступила председатель комитета Ирина Волынец.





Среда, 18 сентября 2019 г. 150

Источник: Портал Информер