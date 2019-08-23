Министр транспорта высоко оценил севастопольский вокзал

23 августа 2019     11
Министр транспорта высоко оценил севастопольский вокзал

Утром 23 августа министр транспорта Евгений Дитрих и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев  оценили готовность инфраструктуры Севастопольского железнодорожного вокзала к возобновлению полноценного ж/д сообщения.

«Мы приехали проинспектировать готовность к запуску железнодорожного сообщения – посмотрели вокзал в Севастополе. Могу сказать, что коллеги интенсивно поработали. Восстановили помещения, отделку, полностью заменили оконные и дверные проемы. Вокзал сегодня выглядит на твердую пятерку и уже сегодня принимает пригородные поезда», – сказал Евгений Дитрих.

Он уточнил, что железнодорожная транспортная система Крыма и Севастополя, как и намечено, до конца года будет интегрирована в общероссийскую.

Михаил Развожаев и Евгений Дитрих

«Мы посмотрим, чтобы железнодорожный вокзал замыкался с транспортной сетью города – были придуманы дополнительные маршруты, сделаны комфортные остановки, и городская информационная навигация. Мы надеемся на большой прием пассажиров по ж/д дороге, поэтому важно отработать логистику, чтобы люди приезжая на вокзал, могли свободно уехать в любую точку Севастополя», –сказал Михаил Развожаев.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил, что в декабре железнодорожная часть Крымского моста будет достроена.


Пятница, 23 августа 2019 г. 1714

Источник: Портал Информер

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