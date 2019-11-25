Министр транспорта Сирии посетит Крым

Министр транспорта Сирии посетит Крым с официальным визитом. Об этом в ходе «круглого стола» «Диалог бизнеса Крым – Сирия: развитие торговых отношений» сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Мы ожидаем визита в Крым министра транспорта Сирийской Арабской Республики. Будем с ним обсуждать вопрос транспортировки грузов – прежде всего, морским и авиационным путем», – сообщил Мурадов.

Он уточнил журналистам, что приезд сирийского чиновника ожидается в течение двух-трех месяцев.

«Мы ожидаем его визит в течение ближайших двух-трех месяцев, возможно, даже в конце этого года. Пока даты не определены, но принципиальная готовность есть», – добавил он.

Напомним, что ранее генеральный директор сирийской организации по поддержке и развитию местного производства и экспорта Ибрагим Медх сообщил, что Сирия ищет возможность для организации прямого морского сообщения с Крымом.

Ожидается, что Крым будет поставлять в Сирию продукцию машиностроения и агропромышленного комплекса, а Сирия в Крым – удобрения, овощи и фрукты.

Кроме этого, Керченский металлургический завод подал документы на тендер по поставке железнодорожных стрелочных переводов в Сирию, аграрии ведут формирование партии зерна объемом около 5 тысяч тонн для поставки в Сирию.







Понедельник, 25 ноября 2019 г. 321

Источник: Портал Информер