Министр экономического развития Крыма подала в отставку

2 октября 2019     19
Министр экономического развития Крыма подала в отставку

Министр экономического развития Крыма Людмила Бланк подала в отставку. По данным источника Крыминформа, ее увольнение уже согласовано.

«Людмила Сергеевна Бланк написала заявление об увольнении по собственному желанию. Ее просьба удовлетворена. В ближайшее время будет опубликован указ», – сообщил собеседник агентства.

Справка:

Людмила Бланк была назначена на должность министра экономического развития республики в декабре 2018 года. На этом посту она сменила Наталью Чабан, проработавшую с декабря 2017 по ноябрь 2018 года.

Бланк работала в Министерстве экономического развития еще при Украине – с 2005 года. С 2007 по 2014 годы занимала в ведомстве руководящие должности. С 2014 по декабрь 2015 года работала в должности начальника управления стратегического развития министерства экономического развития Республики Крым, после этого – заместителем министра.


Среда, 2 октября 2019 г. 5

Источник: Портал Информер

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