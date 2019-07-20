Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, чтобы вывести его из-под ограничений, которые в настоящий момент действуют для всего алкоголя. Об этом 20 июля сообщило РБК со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы, подлинность которого подтвердили в пресс-службе министерства.
В документе говорится о предложении «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания».
В настоящее время министерство, по словам собеседника издания, готовится направить проект стратегии на согласование со всеми заинтересованными ведомствами.
Пиво и другие напитки с содержанием спирта более 0,5 процента (за исключением кефира и кваса) уравняли с остальными алкогольными напитками в 2012 году. С 2013-го его нельзя продавать в ларьках, с 2017 года начал действовать запрет на продажу пива в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра.
Источник: Портал Информер
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