Минсельхоз Крыма выделит гранты на развитие фермерских хозяйств

15 октября 2019     18
Минсельхоз Крыма выделит гранты на развитие фермерских хозяйств

Министерство сельского хозяйства Крыма выделит порядка 151 млн рублей на развитие кооперации, семейных животноводческих ферм и начинающим фермерам. Средства господдержки будут распределены в ходе конкурсного отбора на лучшие бизнес-идеи сельхозкооперации. Об этом сообщил сообщил глава Минсельхоза республики Андрей Рюмшин.

«Рассматривается государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям Республики Крым по трем направлениям на общую сумму 150,9 млн рублей, из которых на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов предусмотрена общая сумма поддержки – 72,5 млн рублей.

На развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств – 39,4 млн рублей. А также рассмотрим защиту бизнес-планов в рамках национальных проектов по мероприятию «Агростартап» на сумму в размере 39 млн рублей», – сказал Рюмшин.

По информации министра, уже поступило пять пакетов документов по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации, из которых на рассмотрение конкурсной комиссии допущены три.

Кроме того, девять пакетов документов подано в рамках господдержки семейно-животноводческих ферм, семь из которых допущены к конкурсу.

Господдержкой в рамках национального проекта «Агростартап» смогут воспользоваться 26 начинающих крымских фермеров.



Вторник, 15 октября 2019 г. 350

Источник: Портал Информер

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