Минск и Вашингтон будут дружить домами

Белоруссия и США приняли решение вернуть послов. Об этом 17 сентября заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Хэйл во время официального визита в Белоруссию.

В своём заявлении Дэвид Хэйл отметил, что его визит в Белоруссию состоялся по просьбе главы Госдепа Майка Помпео, чтобы присутствовать во время важного исторического момента — заявления об обмене послами через определённое время.

Напомним, что Минск и Вашингтон отозвали послов в 2008 году в результате громкого политического скандала.

Отмечается, что белорусско-американские отношения потеплели после президентских выборов 2015 года. США также приостановили санкции в отношении большинства белорусских предприятий и физлиц.





Вторник, 17 сентября 2019 г. 32

Источник: Портал Информер