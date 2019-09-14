Минфин хочет ввести акцизы на электронные сигареты и вейпы

14 сентября 2019     18
Минфин хочет ввести акцизы на электронные сигареты и вейпы

В России с 2020 года могут быть введены акцизы на электронные сигареты и другие системы нагревания табака и аэрозолей с содержанием никотина. Поправки в Налоговый кодекс предложило ввести Министерство финансов РФ.

Ставка на каждое устройство составит 50 рублей и будет повышаться на 2 рубля каждый год.

Глава департамента по связям с госорганами «БАТ Россия» Олег Барвин сообщил, что если акциз будет введен, покупатель, по сути, будет платить его дважды. Дело в том, что 2017 года жидкость для электронных сигарет итак облагается акцизом, как и табак, используемый в стиках.

Напомним, что ранее Минздрав РФ выступил с заявлением, что кальяны и вейпы стоит приравнять к обычным сигаретам из-за «лавинообразного распространения» и ограничить их употребление в общественных местах.


Суббота, 14 сентября 2019 г. 182

Источник: Портал Информер

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