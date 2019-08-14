Минюст Крыма назвал самые необычные имена новорожденных крымчан

Министерство юстиции Крыма сообщило самые необычные имена, которые давали новорожденным жителям республики в первой декаде августа. Как сообщает пресс-служба Минюста, были зарегистрированы такие имена, как Оливия, Рейан, Каталия и Фазилет.

«Согласно данным, крымские родители отдавали предпочтение необычным и редким именам – Оливия, Каталия, Любомила, Есения, Лев, Фазилет, Гурами, Адрианна, Рейан, Ниаль, Мелия, Гавриил, Радослав», – отмечает Минюст.

Всего с начала августа этого года в Крыму родилось 499 детей, из которых мальчиков – 354, девочек – 145.

В Минюсте также сообщили, что с 1 по 10 августа в республике было зафиксировано рекордное количество браков – 506 пар молодоженов зарегистрировали свои отношения. Больше всего свадеб было сыграно в Симферополе – 179, Ялте – 57 и Евпатории – 39.





Среда, 14 августа 2019 г. 54

Источник: Портал Информер