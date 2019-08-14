Минюст Крыма назвал самые необычные имена новорожденных крымчан

14 августа 2019     15
Минюст Крыма назвал самые необычные имена новорожденных крымчан

Министерство юстиции Крыма сообщило самые необычные имена, которые давали новорожденным жителям республики в первой декаде августа. Как сообщает пресс-служба Минюста, были зарегистрированы такие имена, как ОливияРейанКаталия и Фазилет.

«Согласно данным, крымские родители отдавали предпочтение необычным и редким именам – Оливия, Каталия, Любомила, Есения, Лев, Фазилет, Гурами, Адрианна, Рейан, Ниаль, Мелия, Гавриил, Радослав», – отмечает Минюст.

Всего с начала августа этого года в Крыму родилось 499 детей, из которых мальчиков – 354, девочек – 145.

В Минюсте также сообщили, что с 1 по 10 августа в республике было зафиксировано рекордное количество браков – 506 пар молодоженов зарегистрировали свои отношения. Больше всего свадеб было сыграно в Симферополе – 179, Ялте – 57 и Евпатории – 39.


Среда, 14 августа 2019 г. 54

Источник: Портал Информер

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