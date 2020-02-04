Мир ждет пандемия китайского коронавируса

Существует высокая вероятность, что вспышка коронавируса в Китае в скором времени перерастет в пандемию. Об этом сообщает издание Science Alert.Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предсказал, что вспышка почти наверняка перейдет в глобальную эпидемию, поскольку коронавирус очень легко передается от человека к человеку.

При этом инфекционное заболевание должно удовлетворять ряду критериев, включая распространение по нескольким странам и континентам, а также заражение большого числа людей.

Пандемическое заболевание обычно вызывается новыми штаммами, отличающимися от тех, что уже циркулируют в популяции, а у людей практически нет иммунитета к ним.

Обычная эпидемия представляет собой более локальную вспышку, распространение коронавируса пока еще соответствует этому определению. В то же время ряд специалистов сомневается, что распространение заболевания удастся остановить.

Между тем, Россия готовится к масштабному распространению коронавируса на территории страны.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой. По его словам, Минздрав не может прогнозировать, каким образом инфекция будет развиваться в России.

Ранее Краевой сообщил, что место для эвакуации российских граждан из Китая определено, однако не уточнил, где оно находится. По его словам, туда направят сотрудников и специалистов Минздрава, врачей-инфекционистов, эпидемиологов и реаниматологов.







Вторник, 4 февраля 2020 г. 465

Источник: Портал Информер