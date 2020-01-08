Мир оказался на грани большой войны на Ближнем Востоке

Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к ядерной войне. Об этом заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Нужно оценить, какие потери понесли американцы после ракетной атаки Ирана на их базу. Если ущерб будет серьезным, США не могут не ответить», — сказал сенатор.

По его словам, «взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны».

Он также призвал немедленно созвать Совбез ООН, чтобы предотвратить усиление напряженности на Ближнем Востоке.

Федеральное агентство воздушного транспорта России выпустило рекомендацию авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. В Росавиации указали, что в этом районе существует риск для безопасности полетов.

Ранее Федеральное авиационное управление США потребовало от американских авиакомпаний оперативно покинуть воздушное пространство Ирана и Ирака после авиаудара Тегерана по американским базам в Ираке. После этого крупные авиакомпании мира также начали менять маршруты своих рейсов.

Напомним, что в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Более 20 ракет класса «земля-земля» были выпущены из Ирана по двум американским военным базам, которые находятся в Ираке.

Операция получила название «Мученик Сулеймани», Тегеран анонсировал ее как ответ на убийство в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что утром (около 17.00 по мск), он расскажет об ответе США на обстрел своих баз в Иране.

Напомним, что 6 января, Трамп также заявил, что в случае атаки по военным базам США, по Ирану будет нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Трамп заявил о наличии 52 целей для поражения на территории Ирана. Это число было выбрано по количеству американских заложников, захваченных в посольстве США в Иране в 1980 году.

В ответ, в Иране заявили о том, что они нанесут ракетный удар по военным базам США в Иране, а также по Израилю.







Среда, 8 января 2020 г. 80

Источник: Портал Информер