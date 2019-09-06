«Мистер оригинальность» Севастополя

Весьма оригинально подошел к своей избирательной кампании кандидат от КПРФ по 8-му округу Алексей Гладких.

На подъезде к Севастополю он установил билборд, на котором водителей предупреждают о необходимости включать указатель поворота для того, чтобы избежать пробок на дороге.

Безусловно, ГИБДД будет весьма благодарна кандидату в депутаты Гладких за то, что он делает их работу.

Но вот какое это имеет отношение к избирательной кампании?

Избрания стиля столь странной агитации, видимо, является следствием того, что сам Гладких не верит в свою победу.

Ибо, предположить отсутствие у кандидата в депутаты Заксобрания креатива и понимания азов избирательной кампании, мы просто не в состоянии.





Пятница, 6 сентября 2019 г. 305

Источник: Портал Информер