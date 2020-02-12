Михаилу Развожаеву разрешат идти на выборы губернатора Севастополя самовыдвиженцем?

В «Единой России» разрешили губернаторам выбор.Теперь они будут сами решать — пойдут ли они на выборы в качестве официальных представителей партии или же предпочтут скрыть свою принадлежность к обанкротившейся политической силе за маской самовыдвиженца. Предстоящие изменения привели и к тому, что правило, введенное Медведевым в ноябре прошлого года для губернаторов, также решено отменить.

Об этом пишет близкий к партии «Единая Россия» Telegram-канал «Как-то вот так».

Напомним, что в ноябре стало известно о том, что 13 губернатороврегиональные отделения. Среди них был и врио губернатора Севастополя

Хотя политологи и аналитики (при чем только те, кто считаются близким либо к самой партии, либо к Дмитрию Медведеву) на разные лады воспели осанну очередному мудрому решению своего партийного вождя, реальная польза этой инициативы и для самой «Единой России», и для губернаторов, крайне сомнительна.

Как в реальности относятся руководители краев и областей нашей необъятной Родины к партии власти, свидетельствуют слова вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко. На очередном собрании, посвященном былым и грядущим победам, забыли отключить микрофон, разговор Алексеенко со своим начальником попал в прямой эфир.

Касаясь перспектив «Единой России» в стране, Алексеенко весьма эмоционально сказал, что ««Единая Россия» сдохла, все». Понятное дело, после этого инцидента участники скандала тут же заявили, что такого не говорили, вообще запись смонтировали враги.

Вот только в это никто не поверил, ибо все те же слова и в куда как более грубых выражениях говорят и в других регионах России.

Вероятно, все это осознали и в Кремле. Сначала вождь «Единой России» Дмитрий Медведев лишился должности премьер-министра. Затем пошли слухи о том, что Медведев лишится и должности партийного вождя.

«Возможно, что это произойдет сразу после юбилейных майских мероприятий», – заявил источник в партии. По его словам, поиск нового лидера уже начался.

Хотя, другие источники утверждают, что единого вождя единороссов больше не будет. Существует вероятность, при которой «Единая Россия» может вернуться к руководящей структуре в несколько сопредседателей.

Также эксперты прогнозируют объединение партии и ОНФ. Данное слияние позволит серьезно изменит структуру управления всей партии и избавиться от людей Медведева в руководстве партии.

Впрочем, некоторые наблюдатели считают, что дело здесь не в губернаторах, а в самой «Единой России», которая действительно «уже сдохла», ее «безжизненный труп» уже не подлежит реанимации.Предоставление губернаторам права идти на выборы в качестве самовыдвиженцев, они считают ещё одним доказательством того, что в Кремле принято решение постепенно избавляться от партии.

Но вернемся к нашим севастопольским реалиям. Судя по тому, что в нашем городе партия власти не намного живее, чем в соседних регионах, можно не сомневаться, что Михаил Развожаев предпочтет идти в качестве самовыдвиженца.

Вот только для того, чтобы это сделать, необходимо изменить закон о выборах губернатора Севастополя. Здесь и настает момент истины для отношений между врио губернатора и группой бизнесмена Алексея Чалого.

Позволит ли Чалый соскочить Развожаеву с тонущего корабля некогда «жахнувшей партии». Или же предпочтет наблюдать не только за гибелью корабля, но и его капитана?

Мы же просто напомним концовку нашей статьи, опубликованной еще в ноябре прошлого года.

Будем говорить откровенно, удерживается только потому, что реальные игроки никак не могут договориться о том, кого следует назначить премьером. И пока между кланами, группами и башнями идет ожесточенная борьба, Медведеву позволено сидеть на своем кресле.

В этих весьма печальных для себя условиях, Медведев может опереться только на один ресурс: уже всем порядком поднадоевшую «Единую Россию». Учитывая, что «жахнувшая» всех партия никаких свежих идей породить просто не в состоянии, единственная возможность продемонстрировать башням хоть какие-то мускулы – это загнать обратно подконтрольных правительству губернаторов в партийное поле.

Вот только судя по тому, кто поддержал приказной призыв Медведева, основная масса региональных начальников просто проигнорировала второго человека в государстве.

Что же касается наших севастопольских реалий, то, судя по тому, как идут дела в городе, взрыва народной любви в «жахнувшей» всех партии ожидать не приходится. Понимает ли это врио губернатора? Скорее да, чем нет. Но даже понимая это, он вынужден двигаться в этом направлении.

К конце концов, Развожаеву не впервой проигрывать. Даже если севастопольские избиратели и прокатят его на выборах, кресло в том или ином московском кабинете ему обеспечено».

Судя по тому, что происходит сейчас, большая часть губернаторов, открыто проигнорировавших партийный призыв Медведева, была более осведомлена во внутренней российской политике, чем те, кто поспешил возглавить у себя в регионах единороссов. Не последуют ли те, кто откликнулся на призыв Медведева, вслед за экс-премьером?…







Среда, 12 февраля 2020 г. 10924

Источник: Портал Информер