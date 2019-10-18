Михаилу Развожеву не на кого поменять Базарова - он «съедает» все альтернативы?

Базаров как говорят слухмейкеры, просто не дает любой, потенциально опасной замене проявить себя. Все, кто мог бы составить ему прямую конкуренцию по качеству работы — становятся объектом интриг и «подстав», а потому быстро угасают и становятся безынициативными.
Напомним, что свою должность в правительстве Севастополя, Базаров получил еще в сентября 2016 года, когда он переехал из Сургута (ХМАО), где будущий вице-губернатор занимал должность вице-мэра города.
Сам Базаров честно признался, что решение о переезде в Севастополь было принято им всего за две недели. В августе уже далекого 2016 года, он посетил Севастополе, где якобы и произвел столь неизгладимое представление на губернатора Дмитрия Овсянникова, что тот сразу же и предложил ему должность своего заместителя.
Однако, сургутские слухачи, утверждают, что Овсянников вовсе не горел желанием увидеть в своем правительстве Базарова и кандидатуру нового заместителя ему просто навязалиНадо отметить, что мало кому известный Базаров сумел сделать в Сургуте, поистине феноменальную карьеру. Устроившись на работу в 2004 году на должности директора МУ спортивно-оздоровительный центр «Олимпия», он уже через год становится заместителем руководителя городского департамента культуры.
С 2008 года, Базаров возглавил департамент по экономической политике. Затем стал главой департамента городского хозяйства, а в 2013 году получил пост вице-мэра. Он курировал вопросы городского хозяйства и активно занимался строительством дорог. В Югре Владимир Базаров известен также и как президент окружной федерации карате.
Кто так быстро двигал Базарова по карьерной деятельности, остается загадкой. В самом Сургуте, рассказывают о том, что помощь ему оказывал его друг, бывший первый вице-мэр города, позднее работавший в правительстве Ленинградской области Роман Марков.
Также называют фамилию бывшего главы «Сургутгазпромпереработки» и экс-заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра Рязанова.
Как утверждают в Сургуте, именно эти люди и помогли Базарову попасть в Севастополь.Надо отметить, что в команду Овсянникова, Базаров не вписался. К нему было много претензий, как в сфере дорожного строительства, так и по ряду других вопросов.
К концу 2018 года, отношения между Базаровым и Овсянниковым обострились до предела. Как утверждали лица, близкие к бывшему губернатору, тот заподозрил своего заместителя в закулисных переговорах с Алексеем Чалым и сливе закрытой информации из правительства.
В апреле 2019 года, Овсянников окончательно решил избавиться от своего заместителя под предлогом срыва работ по ремонту дорожного полотна на улице Симонок.
“Департаменту аппарата переоформить служебные контракты Исакова и Владимира Васильевича [Базарова] сроком до 10 мая, переподписать“, – сказал Овсянников. И многозначительно добавил, что руководители, которые месяцами ничего не делают, ему не нужны.
Казалось, что Базарову придется возвращаться в Сургут и вот незадача, как раз накануне открытия курортного сезона. Но все устаканилось, когда у Овсянникова возникли большие проблемы, которые и привели его к отставке в конце июля.
“Месяцами, ничего не делающий” Базаров, напротив, остался в Севастополь и весьма хорошо провел лето, совмещая отдых с работой.
Как говорят в курилках правительства Севастополя, у новоназначенного заместителя губернатора сложились очень хорошие отношения с Михаилом Развожаевым.
И причина, этих отношений, как утверждают сплетники, в том, что за появлением Базарова в Севастополе, якобы лежат весьма корыстные намерения со стороны некоторых обитателей столицы России.
Сам Базаров, подобные злостные инсинуации всегда опровергает, неизменно рассказывая о той плодотворной работе, которую он проделал за эти три года в городе русской славы.
Более того, как утверждают все те же инсайдеры, фактически Базаров и является тем человеком, который руководит правительством Севастополя.
Впрочем, недавний арест бывшего подчиненного Базарова экс-директора городского хозяйства Михаила Тарасова, может привести к тому, что столь стремительно взошедшая звезда сургутского дарования, так же быстро, может и закатиться.
Как утверждают поставщики пиццы, регулярно снабжающие сим экзотическим продуктом обитателей одного из СИЗО Ростова, заключенный Тарасов, которому светит провести десять лет в районах, весьма приближенных к Сургуту, внезапно раскрыл в себе талант рассказчика и уже наговорил много такого, что может крайне негативно сказаться на судьбе некоторых чиновников и бизнесменов.
Как это скажется на Владимире Базарове, остается только гадать, но все те же болтливые кастелянши из правительства, утверждают, что после произошедших задержаний и арестов, Базаров имеет вид крайне утомленный и встревоженный.
Источник: Портал Информер