Михаилу Развожеву не на кого поменять Базарова - он «съедает» все альтернативы?

Как сообщают вахтеры правительства Севастополя, обитатели дома на улице Ленина, обсуждают причины аппаратной выживаемости заместителя губернатора

Базаров как говорят слухмейкеры, просто не дает любой, потенциально опасной замене проявить себя. Все, кто мог бы составить ему прямую конкуренцию по качеству работы — становятся объектом интриг и «подстав», а потому быстро угасают и становятся безынициативными.

Напомним, что свою должность в правительстве Севастополя, Базаров получил еще в сентября 2016 года, когда он переехал из Сургута (ХМАО), где будущий вице-губернатор занимал должность вице-мэра города.

Сам Базаров честно признался, что решение о переезде в Севастополь было принято им всего за две недели. В августе уже далекого 2016 года, он посетил Севастополе, где якобы и произвел столь неизгладимое представление на губернатора Дмитрия Овсянникова, что тот сразу же и предложил ему должность своего заместителя.

Однако, сургутские слухачи, утверждают, что Овсянников вовсе не горел желанием увидеть в своем правительстве Базарова и кандидатуру нового заместителя ему просто навязалиНадо отметить, что мало кому известный Базаров сумел сделать в Сургуте, поистине феноменальную карьеру. Устроившись на работу в 2004 году на должности директора МУ спортивно-оздоровительный центр «Олимпия», он уже через год становится заместителем руководителя городского департамента культуры.

С 2008 года, Базаров возглавил департамент по экономической политике. Затем стал главой департамента городского хозяйства, а в 2013 году получил пост вице-мэра. Он курировал вопросы городского хозяйства и активно занимался строительством дорог. В Югре Владимир Базаров известен также и как президент окружной федерации карате.

Кто так быстро двигал Базарова по карьерной деятельности, остается загадкой. В самом Сургуте, рассказывают о том, что помощь ему оказывал его друг, бывший первый вице-мэр города, позднее работавший в правительстве Ленинградской области Роман Марков.

Также называют фамилию бывшего главы «Сургутгазпромпереработки» и экс-заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра Рязанова.

Как утверждают в Сургуте, именно эти люди и помогли Базарову попасть в Севастополь.Надо отметить, что в команду Овсянникова, Базаров не вписался. К нему было много претензий, как в сфере дорожного строительства, так и по ряду других вопросов.

К концу 2018 года, отношения между Базаровым и Овсянниковым обострились до предела. Как утверждали лица, близкие к бывшему губернатору, тот заподозрил своего заместителя в закулисных переговорах с Алексеем Чалым и сливе закрытой информации из правительства.

В апреле 2019 года, Овсянников окончательно решил избавиться от своего заместителя под предлогом срыва работ по ремонту дорожного полотна на улице Симонок.

“Департаменту аппарата переоформить служебные контракты Исакова и Владимира Васильевича [Базарова] сроком до 10 мая, переподписать“, – сказал Овсянников. И многозначительно добавил, что руководители, которые месяцами ничего не делают, ему не нужны.

Казалось, что Базарову придется возвращаться в Сургут и вот незадача, как раз накануне открытия курортного сезона. Но все устаканилось, когда у Овсянникова возникли большие проблемы, которые и привели его к отставке в конце июля.

“Месяцами, ничего не делающий” Базаров, напротив, остался в Севастополь и весьма хорошо провел лето, совмещая отдых с работой.

Как говорят в курилках правительства Севастополя, у новоназначенного заместителя губернатора сложились очень хорошие отношения с Михаилом Развожаевым.

И причина, этих отношений, как утверждают сплетники, в том, что за появлением Базарова в Севастополе, якобы лежат весьма корыстные намерения со стороны некоторых обитателей столицы России.

Сам Базаров, подобные злостные инсинуации всегда опровергает, неизменно рассказывая о той плодотворной работе, которую он проделал за эти три года в городе русской славы.

Более того, как утверждают все те же инсайдеры, фактически Базаров и является тем человеком, который руководит правительством Севастополя.

Впрочем, недавний арест бывшего подчиненного Базарова экс-директора городского хозяйства Михаила Тарасова, может привести к тому, что столь стремительно взошедшая звезда сургутского дарования, так же быстро, может и закатиться.

Как утверждают поставщики пиццы, регулярно снабжающие сим экзотическим продуктом обитателей одного из СИЗО Ростова, заключенный Тарасов, которому светит провести десять лет в районах, весьма приближенных к Сургуту, внезапно раскрыл в себе талант рассказчика и уже наговорил много такого, что может крайне негативно сказаться на судьбе некоторых чиновников и бизнесменов.

Как это скажется на Владимире Базарове, остается только гадать, но все те же болтливые кастелянши из правительства, утверждают, что после произошедших задержаний и арестов, Базаров имеет вид крайне утомленный и встревоженный.

Источник: Портал Информер