Михаил Брицын: «Глава города продемонстрировал готовность решать проблемы Северной стороны»

2 сентября врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев посетил Северную сторону. Глава города проверил, как начался учебный год в школах №27 и №40, посетил парк около пляжа Учкуевка, где осуществляется масштабная реконструкция, а также пообщался с жителями района.

Об итогах поездки корреспонденту «ИНФОРМЕРа» рассказал глава Нахимовского муниципального округа Михаил Брицын.

– Каковы итоги поездки врио губернатора на Северную? Стоит ли «северянам» ожидать каких-то изменений к лучшему?

Михаил Брицын: Я очень рад, что Михаил Владимирович нашел время для посещения Северной стороны, где мы его давно ждали. Это его первая поездка сюда.

Сегодня городскими и муниципальными властями проводятся большие работы по благоустройству и созданию на Северной современной инфраструктуры.

Однако есть масса нерешенных проблем, которые накапливались десятилетиями. За один день все их решить нельзя. Например, школа №27 в Любимовке построена по старому проекту и не соответствует современным требованиям к организации учебного процесса.

Необходимо строительство нового корпуса со столовой и спортзалом. Глава города обещает рассмотреть вопрос о выделении необходимых средств на проектирование в бюджете следующего года.

– Завершен ли ремонт в школе №40?

Михаил Брицын: Известно, что эта школа очень старая. Она уже давно находилась в аварийном состоянии. В процессе ремонтных работ подрядчик обнаружил, что необходимо дополнительное укрепление фундамента и несущих элементов здания. Несмотря на то, что он старался завершить ремонт к 1 сентября, остались недочеты, которые он обещает устранить в течение ближайших недель. В ходе ремонта приобретено новое оборудование для столовой, оснащены кабинеты.

Также врио губернатора посетил парк около пляжа Учкуевка, где сейчас проходит масштабная реконструкция. В целом он положительно оценил приводящиеся работы по благоустройству.

– На Северной множество проблем, требующих решения, обсуждались ли они с главой города во время его поездки?

Михаил Брицын: Благодаря общественным активистам Северной стороны, удалось привлечь внимание Михаила Владимировича к некоторым другим проблемам района. В Любимовке много нареканий вызывает работа оператора пляжа. На нем отсутствуют туалеты, душевые, другие необходимые элементы благоустройства. Ко мне часто обращаются люди с жалобами на сложившуюся ситуацию.

Уже давно предлагаю, как вариант решения проблемы передать контроль над оператором муниципалитету. Глава города пообещал разобраться с ситуацией. Думаю, что в следующем году проблему удастся решить тем или иным способом!

Также по Любимовке поднимались инфраструктурные вопросы: канализирование, ремонт дорог освещение. Несколько месяцев назад нам удалось добиться внесения Любимовки в городскую программу по восстановлению наружного освещения. Работы запланированы на 2020 год.

Жители Радиогорки просят у врио губернатора помочь с благоустройством общественного пространства в бухте Матюшенко.

В этом микрорайоне, где в многоэтажных домах живет около 5 000 человек, отсутствуют места отдыха. Уже больше 10 лет обсуждается вопрос о создании парковой зоны и зоны рекреации на берегу бухты Матюшенко. Однако бывший губернатор Сергей Меняйло подписал распоряжение, закрепляющее эту землю за военными.

Жители боятся, что теперь для них будет закрыт проход к морю, а о семейном парке, который им обещали, останется только мечтать. Они неоднократно обращались ко мне как к главе муниципалитета с просьбой помочь. Однако вопрос взаимоотношений с Министерством обороны лежит вне компетенции муниципальных властей.

Длительное время не получалось решить этот вопрос и на уровне города. Пришлось даже по просьбе местных жителей написать обращение к президенту.

Надеюсь, что Михаил Владимирович Развожаев обратит внимание на просьбе людей и дело сдвинется с мертвой точки.

В целом от поездки врио губернатора осталось положительное впечатление. Он продемонстрировал готовность общаться с людьми и решать проблемы Северной стороны.

Источник: Портал Информер