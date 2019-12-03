Михаил Брицын: «Информация о якобы имеющихся у меня бизнес-активах за границей – информационный вброс, который модерируется из США»

Депутат Заксобрания Севастополя Михаил Брицын в беседе с журналистом Владимиром Сергеевым опроверг информацию о имеющихся бизнес-активах за границей.

– В некоторых СМИ появилась информация о том, что у вас якобы есть бизнес-активы за границей. Насколько она соответствует действительности?

– Мне сначала даже не хотелось комментировать этот вброс, поскольку всем, кто меня знают, известно, что я никогда не был в Великобритании.

Более того, в ноябре прошлого года, т.е. в те даты, которые фигурируют в статье-исходнике, я вообще находился в Севастополе на своем рабочем месте, занимался вопросами благоустройства Нахимовского района, и это очень просто доказать.

Никакого бизнеса, активов, недвижимости в Великобритании, либо других зарубежных государствах у меня нет. Есть попытка со стороны некоторых сил поднять мутную волну через распространение «жареных» и недостоверных новостей для манипуляции общественным сознанием.

– Кому выгодно распространение таких фейков?

– Вы прекрасно понимаете, что сейчас идет информационная война против Крыма, которая модерируется из Украины и США. Основная цель – дискредитировать выбор крымчан и севастопольцев, сделанный в 2014 году, который они подтвердили в том числе и на последних выборах, оказав доверие партии «Единая Россия».

В интернете работают сотни троллей, псевдо-журналистов, разных «дочерей офицеров», которые всеми силами пытаются подорвать доверие к российской власти, к политикам-патриотам, принимавшим активное участие в борьбе за воссоединение Крыма с Россией.

Неудивительно, что информация о якобы моем бизнесе в Великобритании была вброшена через помойный бачок, тесно связанный с телеканалом «Настоящее время», который финансируется Конгрессом США.

– Какие меры вы намерены предпринять, чтобы опровергнуть обвинения в ваш адрес?

– В ближайшее время я планирую собрать пресс-конференцию, на которой предоставлю документы, подтверждающие, что информация, изложенная в этих публикациях, не соответствует действительности. Также мы проводим свое расследование о заказчиках и исполнителях этой грязной провокации и на пресс-конференции озвучим его результаты.

Спасибо. Будем ждать!

Беседовал Владимир Сергеев

Источник: Портал Информер