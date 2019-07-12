Михаил Брицын и представители общественности Северной стороны заложили новый сквер на Радиогорке

12 июля 2019     14
Михаил Брицын и представители общественности Северной стороны заложили новый сквер на Радиогорке

 

11 июля 1877 года пароход «Веста» вступил в неравный бой с турецким броненосным корветом, а после многочасового морского сражения заставил неприятеля отступить.

Членов экипажа «Весты», погибших в бою, похоронили на Михайловском кладбище на Северной стороне Севастополя.

 

Спустя три года на их могиле был установлен памятник в виде крестообразного пилона на ступенчатом основании. На его лицевой грани – большой черный крест из полированного гранита, а под ним – мемориальная доска с описанием событий героического сражения.

 

На боковых гранях памятника укреплены чугунные доски с именами 12 погибших в том бою.

 

Спустя 142 года представители общественности Северной стороны, Нахимовского муниципалитета, правительства города и духовенство Севастопольского благочиния собрались, чтобы почтить память героев.

Настоятель общины святого апостола Филиппа отец Михаил (Викторов) отслужил панихиду по отдавшим жизнь за веру и отечество, после чего собравшиеся возложили цветы к памятнику.

Во второй половине прошлого века Михайловское кладбище оказалось в зоне интенсивной застройки. На его месте построили жилые дома, детский сад, школу. Захоронения перенесли на Братское кладбище. Незастроенным остался лишь небольшой участок с памятником героям «Весты». Без должного ухода на протяжении многих лет он постепенно превращался в заброшенный пустырь.

Но вот нашлись люди, готовые вернуть Севастополю частицу его славного героического прошлого. Глава Нахимовского муниципального округа Михаил Брицын инициировал работы по благоустройству прилегающей к памятнику территории.

Уже к осени здесь будет создан защитный сквер, высажены деревья, обустроены цветники и общественное пространство, установлены информационные щиты с описанием истории кладбища и легендарной «Весты».

Здесь, в тени деревьев, смогут отдыхать ветераны и пенсионеры, а представители подрастающего поколения получат возможность учиться на подвиге героев.

«Мы должны хранить свои исторические ценности и одновременно заботиться о комфортной среде для жителей, – говорит Михаил Брицын, выдвинутый кандидатом в депутаты Законодательного Собрания от команды «Единой России» по Северной стороне. – В микрорайоне Радиогорка нет общественных пространств, поэтому по предложению жителей мы решили, что территория, прилегающая к памятнику экипажу «Весты», сможет совместить в себе функции мемориального комплекса и места отдыха, о котором просят пенсионеры и родители с детьми».–>

После траурного митинга участники посадили первое дерево будущего сквера. Полностью же работы по его благоустройству планируется завершить к сентябрю.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Четыре новичка «Краснодара», мыльная опера «Зенита» и подписание Влашича ЦСКА: что нужно знать о фаворитах РПЛ
Четыре новичка «Краснодара», мыльная опера «Зенита» и подписание Влашича ЦСКА: что нужно знать о фаворитах РПЛ

Действующий чемпион «Зенит» летом пополнил состав лишь двумя новичками, одним из которых стал Алексей Сутормин. Сначала полузащитник перешёл в «Рубин», …


Михаил Брицын и представители общественности Северной стороны заложили новый сквер на Радиогорке
Михаил Брицын и представители общественности Северной стороны заложили новый сквер на Радиогорке

 


Сколько тратят россияне в магазине?
Сколько тратят россияне в магазине?

В июне при походе в супермаркет житель России в среднем оставлял на кассе 556 рублей. Это на три рубля больше, чем было …


Минфин не увидел риска ухода Visa и MasterCard из России
Минфин не увидел риска ухода Visa и MasterCard из России

Принятие поправок в закон о национальной валютной системе не приведет к уходу иностранных платежных систем из России. Об этом рассказал …


Как севастопольцы оценивают отставку Дмитрия Овсянникова (ВИДЕО)
Как севастопольцы оценивают отставку Дмитрия Овсянникова (ВИДЕО)

  –> В документе отмечается: «В связи с заявлением губернатора Севастополя Овсянникова Д.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info