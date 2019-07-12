Михаил Брицын и представители общественности Северной стороны заложили новый сквер на Радиогорке

11 июля 1877 года пароход «Веста» вступил в неравный бой с турецким броненосным корветом, а после многочасового морского сражения заставил неприятеля отступить.
Членов экипажа «Весты», погибших в бою, похоронили на Михайловском кладбище на Северной стороне Севастополя.
Спустя три года на их могиле был установлен памятник в виде крестообразного пилона на ступенчатом основании. На его лицевой грани – большой черный крест из полированного гранита, а под ним – мемориальная доска с описанием событий героического сражения.
На боковых гранях памятника укреплены чугунные доски с именами 12 погибших в том бою.
Спустя 142 года представители общественности Северной стороны, Нахимовского муниципалитета, правительства города и духовенство Севастопольского благочиния собрались, чтобы почтить память героев.
Настоятель общины святого апостола Филиппа отец Михаил (Викторов) отслужил панихиду по отдавшим жизнь за веру и отечество, после чего собравшиеся возложили цветы к памятнику.
Во второй половине прошлого века Михайловское кладбище оказалось в зоне интенсивной застройки. На его месте построили жилые дома, детский сад, школу. Захоронения перенесли на Братское кладбище. Незастроенным остался лишь небольшой участок с памятником героям «Весты». Без должного ухода на протяжении многих лет он постепенно превращался в заброшенный пустырь.
Но вот нашлись люди, готовые вернуть Севастополю частицу его славного героического прошлого. Глава Нахимовского муниципального округа Михаил Брицын инициировал работы по благоустройству прилегающей к памятнику территории.
Уже к осени здесь будет создан защитный сквер, высажены деревья, обустроены цветники и общественное пространство, установлены информационные щиты с описанием истории кладбища и легендарной «Весты».
Здесь, в тени деревьев, смогут отдыхать ветераны и пенсионеры, а представители подрастающего поколения получат возможность учиться на подвиге героев.
«Мы должны хранить свои исторические ценности и одновременно заботиться о комфортной среде для жителей, – говорит Михаил Брицын, выдвинутый кандидатом в депутаты Законодательного Собрания от команды «Единой России» по Северной стороне. – В микрорайоне Радиогорка нет общественных пространств, поэтому по предложению жителей мы решили, что территория, прилегающая к памятнику экипажу «Весты», сможет совместить в себе функции мемориального комплекса и места отдыха, о котором просят пенсионеры и родители с детьми».–>
После траурного митинга участники посадили первое дерево будущего сквера. Полностью же работы по его благоустройству планируется завершить к сентябрю.
Источник: Портал Информер
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