Михаил Брицын проинспектировал ремонт школы на улице Симонок

25 июня 2019     26
Михаил Брицын проинспектировал ремонт школы на улице Симонок

19 июня представители Департамента образования Правительства Севастополя и Нахимовского муниципалитета проинспектировал ремонт школы №40 на улице Симонок.

В течение многих десятилетий школа находилась в аварийном состоянии. Еще в 80-х годах прошлого века появились трещины, которые шли от фундамента до второго этажа. Посещать ее детям стало небезопасно.

В настоящий момент выделены средства на капитальный ремонт школы. Подрядчик ООО «Теплостройсервис» обещает закончить работу к 15 августа, чтобы к началу учебного сезона можно было начать образовательный процесс.

«Необходимость такой инспекции вызвана тем, что, многие подрядчики не выполняют свои обязательства по контрактам, срывают сроки работ. Особенно это касается Северной стороны как отаделенного района города. Поэтому я принял решение регулярно объезжать все объекты, где ведутся работы, чтобы в случае обнаружения каких-то проблем незамедлительно информировать городские власти», – сообщил Михаил Брицын.

Увиденное приятно удивило городских чиновников, представителей муниципалитета и журналистов. Работа кипит. На объекте занято больше 40 человек. 

Есть основания надеяться, что в новом году школьники Северной стороны пойдут в новые классы, где будут комфортно и в безопасной обстановке овладевать нужными для будущего нашего города знаниями.

Источник: Портал Информер

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