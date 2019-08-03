Михаил Брицын: «Работа с ветеранской организацией гарнизона «Бельбек» - один из главных наших приоритетов»

Сквер «Авиатор» – торжественный митинг 8 мая 2019 года

Корреспондент «ИНФОРМЕРа» посетил Любимовку, где в бывших домах офицерского состава проживают ветераны авиационного гарнизона «Бельбек» и члены их семей.

Когда-то это было ведомственное жилье министерства обороны, но в украинские годы территорию бывшего военного городка передали городу.

С тех пор он постепенно приходил в упадок, пока Нахимовский район не возглавил Михаил Брицын.

Валерий Михайлович Мискевич, подполковник запаса, председатель совета ветеранов авиационного гарнизона «Бельбек», отметил следующее: «Я познакомился с Михаилом Брицыным два года назад, когда меня переизбрали председателем ветеранской организации.

На тот момент у нас не было даже знамени. Я поехал в Нахимовскую администрацию, записался на прием, встретился с ее главой.

Вопрос был решен на удивление оперативно. Через месяц на сессии Нахимовского муниципального совета нам в торжественной обстановке вручили знамя. Впоследствии мы неоднократно встречались с Михаилом Михайловичем, расписали с ним поэтапный план работ на несколько лет вперед».

Начали с благоустройства территории, прилегающей к остановке автобусного маршрута №52. Здесь при помощи главы муниципальной администрации были установлены дорожные знаки, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и владельцев транспортных средств, сделана подсыпка к грунтовой дороге, ведущей в сторону пляжа, открыт аптечный пункт.

По словам Валерия Мискевича, одна из самых больших проблем микрорайона связана с отсутствием ливневой канализации. Особенно страдают жильцы дома Федоровская, 49.

«Во время дождя здесь воды по колено, – рассказывает Валерий Михайлович, – люди просто не могут выйти на улицу. Вместе с жителями дома мы обратились к Михаилу Брицыну с просьбой помочь решить этот вопрос. До этого обращались во все возможные инстанции, но безрезультатно. Не прошло и двух месяцев, как пришло радостное известие. Благодаря тому, что Михаил Михайлович донес нашу проблему до руководства города. Было выделено более 30 миллионов рублей».

В отделе по благоустройству Нахимовского муниципального округа нам подтвердили факт выделения средств. Сумма немаленькая, поскольку предстоит построить сложное гидротехническое сооружение: систему ливневого водоотведения с насосной станцией на улице Южногородской. Уже определен подрядчик, который в ближайшие недели приступит к работе.Еще одна проблема связана с газификацией домов 55, 57, 59 по улице Федоровская. Но ждать осталось недолго. Согласно плану, она должна произойти в 2019-2020 годах.

Кроме того, при непосредственном участии Михаила Брицына удалось добиться выделения средств на ремонт дорожного покрытия у домов 49-59 по улице Федоровская. Сейчас заключен контракт на ремонт тротуара по адресу Федоровская 47, 49.

Большая работа ведется и по благоустройству мест общественного пользования. Недавно открыта спортивная площадка. В скором времени пройдет облагораживание территории около памятного знака «Самолет». Здесь появится новое асфальтовое покрытие и будут установлены скамейки. В следующем году недалеко от спортивной площадки появится еще и детская.

«Жителям гарнизона очень хотелось бы видеть на этом пустыре, где находится заросшее камышом озеро, еще и место отдыха для пенсионеров и ветеранов, – делится своими планами Валерий Мискевич. – Сейчас здесь тростник и трава, в которых обитают змеи, крысы и прочие гады. Наша ветеранская организация готова принять участие в обустройстве этого места. Но одни мы, конечно, не справимся. Тем более, что нужно, чтобы кто-то постоянно убирал эту территорию».

Пока же ветераны сами своим трудом обустроили небольшой сквер, который назвали «Авиатор». Здесь проходят торжественные мероприятия, посвященные 9 мая и другим праздникам.

«Это для нас святое место, – рассказывает Валерий Михайлович, – здесь находится пулеметный дот 95-й стрелковой дивизии 4-го сектора обороны Севастополя в 1941-42 гг. Мы своими руками сделали здесь небольшое место отдыха, убирали мусор, заказывали спецтехнику. Посильную помощь оказал и Михаил Михайлович Брицын, благодаря которому здесь появились скамейки, вазоны для цветов, устроена сцена для выступления творческих коллективов. Отдельная скамейка предназначена для ветеранов Великой Отечественной Войны, которых у нас 6 человек. Сегодня в гарнизоне проживает около 4 000 жителей, из них около 1000 пенсионеров и 150 ветеранов. К сожалению, нет ни одного официального места отдыха. Появится ли оно в ближайшем будущем? С этим вопросом мы обратились к Михаилу Брицыну».

«Да, такая проблема действительно существует, – ответил он. – Сейчас вместе с ветеранской организацией мы работаем над благоустройством сквера «Авиатор». Планируем добавить сюда элементы благоустройства: крытые лавочки или беседки, цветники и зеленые насаждения, чтобы была тень, рассматриваем вопрос о твердом покрытии: асфальте или плитке.

Нужно будет провести общественные обсуждения с жителями, чтобы они сами решили, как будет выглядеть это место, а затем определить, кто его будет содержать город или ТОС. Очень хорошо, что в гарнизоне существует такая активная ветеранская организация. Работа с ней – наш приоритет. Надеюсь, что вместе мы сможем реализовать наши планы по благоустройству».

«Михаил Михайлович Брицын очень отзывчивый человек. Он всегда идет нам на встречу, помнит о нуждах ветеранов. Мы всегда рады видеть на наших мероприятиях», – такими словами завершает нашу небольшую экскурсию Валерий Мискевич.

Михаил Брицын и Валерий Мискевич на открытии спортивной площадки в Любимовке

Сквер «Авиатор» – ветераны

Спортивная площадка

Дот в сквере «Авиатор»

Алексей Соколинский





Суббота, 3 августа 2019 г. 74

Источник: Портал Информер