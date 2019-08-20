Михаил Брицын: «Решение транспортной проблемы на Северной стороне – один из главных приоритетов единой команды»

Глава Нахимовского муниципального округа Севастополя, участник единой команды Михаил Брицын встретился с представителями транспортных предприятий, обслуживающих Северную сторону.

В повестке дня главный вопрос – как улучшить качество услуг, предоставляемых населению.

«В прошлом году обещал жителям Северной стороны, что с этого года на всех маршрутах будет введен регулируемый тариф. Эту проблему действительно удалось решить. Сегодня все перевозчики, которые работают по Северной стороне, осуществляют льготную перевозку граждан, чего у нас никогда раньше не было», – рассказал Михаил Брицын.

Во всех автобусах действует Единая городская карта Севастополя, а в скором времени расплатиться за поездку можно будет картами «Мир», что еще более упростит процедуру оплаты. Благодаря введению ЕГКС удалось провести учет льготников и вывести доходы транспортных предприятий из тени.

По словам директора ООО «Евротранс», участника единой команды Эрнеса Вафина, перевозчики, работающие на Северной, проводят обновление подвижного состава, регулярно закупают новые более комфортабельные автобусы и выводят их на линии. Закуплено шесть автобусов по программе «Доступная среда», которые позволяют перевозить людей с ограниченными возможностями.

«Индустрия пассажирских перевозок работает сегодня с соблюдением всех норм законодательства, все водители официально оформлены, отчисляются все взносы, все они социально защищены», – говорит Эрнес Вафин.

Однако осталось много нерешенных проблем. Почти в каждом микрорайоне и населенном пункте Северной стороны среди наказов избирателей – вопросы, связанные с транспортным обслуживанием. Люди просят увеличить количество рейсов, обеспечить перевозки в вечернее и ночное время, вывести на линии кроме автобусов средней вместимости более скоростные «Спринтеры».

Но, как отмечают представители перевозчиков, они не имеют права выходить за условия заключенных контрактов, в которых строго регламентировано время начала и окончания работы общественного транспорта и количество рейсов, выполняемых в день.

Один из вариантов решения проблемы: не уменьшая количество рейсов, на которых действуют льготы, ввести дополнительные по нерегулируемому тарифу, количество которых будет определять рыночный спрос.

«Северная – район города со своей спецификой. Здесь большая территория, много пригородных населенных пунктов, а плотность населения, наоборот, маленькая, – отмечает Михаил Брицын. – Поэтому здесь нужен особый подход к транспортным перевозкам. Совместными усилиями единой команды и с учетом мнения людей будем решать транспортные проблемы Северной стороны. Это один из наших главных приоритетов».





Вторник, 20 августа 2019 г. 245

Источник: Портал Информер