Михаил Развожаев возмутился недоделками на Советской (ФОТО)

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя врио губернатора Михаил Развожаев заявил о своих «путешествиях» по региону. Объезжая районы города, он заметил безобразие на улице Советская.

«Мне приходится путешествовать. На улице Советская подрядчик оставил кучу строительных материалов на пешеходной зоне, перекрыв её. Элементы брусчатки выполнены, но оставлены дыры, лежат фонарные столбы. Никто ничего не делает, никого нет. Необходимо, чтобы тонкая доводка проходила параллельно физическим работам. А не так, что все бросили, все валяется.

С точки зрения синхронизации работ, то это выглядит странно. Будет какой-то другой подрядчик? Что там происходит вообще? Если идти вверх от штаба Черноморского флота, то на объекте отсутствуют рабочие. Ничего не доделано.

Обязательно обратите внимание, надо либо отработать с управляющими компаниями вопрос – делаем плитку, все, что касается лестниц и окантовки домов – все в отвратительном состоянии. Завершится ремонт тротуарной части, улица визуально сильно не изменится. Эффект должен быть виден сразу. Так быть не должно, благоустраивать все надо комплексно и культурно», — возмутился Развожаев.

И.о. директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов проинформировал, что ремонтирует дорогу на улице Советская ООО «Спецуниверсалстрой» (г.Екатеринбург).



«Очень серьёзный подрядчик, хорошо себя зарекомендовал, строил симферопольский аэропорт. Они привыкли работать «за забором», когда нет никакого движения. Срок завершения работ на Советской — 1 ноября 2019 года», — добавил Титов.



Вот, что сегодня происходит на Советской

Также и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры добавил, что за минувшую неделю динамика ремонта дорог увеличилась на 10-15 % (по сравнению с прошлой).

Работы велись на 29 дорогах текущего и 10 капитального ремонта. Ремонт улицы Гамарника завершен. Предполагается, что на этой неделе завершится капитальный ремонт на улице Умерова. На улице Ерошенко работы ведутся максимально высокими темпами. Увеличение строительной готовности до уровня свыше 50% наблюдается на дублере проспекта Генерала Острякова и ул. Токарева. А вот по ул. Советская продолжают поступать нарекания.

И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил создать рабочую группу для изучения сетей городских коммуникаций, так как подрядчики, ремонтируя дороги, сталкиваются с трубами и кабелями под землёй, которые не были указаны в проектах.

«У меня складывается ощущение, что проектировщики ничего не исследуют, а проверяют только камерально-бумажным путём. Надо сделать рабочую группу со всеми сетевыми организациями – как частной формы, так и государственной – взять всю информацию, что есть, отцифровать, чтобы всё было на единой карте», – сказал врио губернатора.

И.о. вице-губернатора Владимир Базаров отметил, что до 2014 года застройщики самостоятельно прокладывали сети и не обслуживали их после сдачи объекта.

При департаменте архитектуры и градостроительства есть служба, которая занимается приёмкой инженерных изысканий. Техническая документация у предприятий, которые содержат сети, не в цифровом виде, не всегда полная, каждый ведёт её по-своему.

«После 2014 года актуальной топографической съёмки в Севастополе не было вообще. Металлические сети можно обнаружить специальными устройствами дистанционно, а пластиковые – только с помощью разрытий», – сообщил и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Михаил Развожаев дополнил, что при проектирование должны проводиться тщательные изыскательные работы на участках.





Понедельник, 23 сентября 2019 г. 700

Источник: Портал Информер