Михаил Развожаев: «Все добрые дела обязательно вернутся добром»

Своё поздравление и.о. губернатора Севастополя опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети «Facebook».«Светлый праздник Рождества объединяет родителей и детей, напоминает о смысле жизни – любви. В святочные дни, каждый из нас старается стать лучше – мы стремимся подарить близким тепло, заботу и внимание», – написал он.
И.о. губернатора также пожелал, чтобы «христианские сострадание и щедрость будут присущи каждому из нас не только в праздники, но и каждый день».
Он добавил, что «все добрые дела обязательно вернутся добром».
Вторник, 7 января 2020 г. 1042
Источник: Портал Информер