Михаил Развожаев: «Все добрые дела обязательно вернутся добром»

7 января 2020     13
Михаил Развожаев: «Все добрые дела обязательно вернутся добром»

Своё поздравление и.о. губернатора Севастополя опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети «Facebook».

«Светлый праздник Рождества объединяет родителей и детей, напоминает о смысле жизни – любви. В святочные дни, каждый из нас старается стать лучше – мы стремимся подарить близким тепло, заботу и внимание», – написал он.

И.о. губернатора также пожелал, чтобы «христианские сострадание и щедрость будут присущи каждому из нас не только в праздники, но и каждый день».

Он добавил, что «все добрые дела обязательно вернутся добром».



Вторник, 7 января 2020 г. 1042

Источник: Портал Информер

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