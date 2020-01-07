Михаил Развожаев: «Все добрые дела обязательно вернутся добром»

Своё поздравление и.о. губернатора Севастополя опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети «Facebook».

», – написал он.

И.о. губернатора также пожелал, чтобы «христианские сострадание и щедрость будут присущи каждому из нас не только в праздники, но и каждый день».

Он добавил, что «все добрые дела обязательно вернутся добром».







Вторник, 7 января 2020 г. 1042

Источник: Портал Информер