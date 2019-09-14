Михаил Развожаев готов к противоречиям правительства Севастополя с депутатами

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что сделает всё возможное для эффективной работы депутатов Заксобрания. Однако он не исключил возможности противоречий парламентариев с исполнительной властью. Более того, глава города их будет приветствовать.

«С моей стороны будет сделано всё, чтобы Законодательное собрание работало с правительством в одной команде. Это не значит, что у нас не будет противоречий по каким-то вопросам. Мало того, я эти противоречия даже приветствую. Только обсудив с разных позиций любое решение можно прийти к такому решению, которое работает на благо города», – сказал Развожаев.

Сегодня депутаты определились с председателем Заксобрания. Им стал Владимир Немцев.

Появились два вице-спикера – Татьяна Лобач и Василий Пархоменко.

Постоянный комитет по законодательству и государственному строительству возглавил Сергей Колбин. Комитет по городскому хозяйству – Вячеслав Камзолов («за» 22 голоса). Комитет по здравоохранению и социальной политике – Татьяна Щербакова («за» 23 голоса). Комитет по образованию, науке, культуре и спорту – Елена Глотова («за» 22 голоса). Комитет по экономике – Евгений Дубовик («за» 21 голоса). Комитет по градостроительству и земельным вопросам – Вячеслав Горелов («за» 24 голоса). Постоянную комиссию по бюджету – Сергей Лисейцев («за» 24 голоса).





Суббота, 14 сентября 2019 г. 362

Источник: Портал Информер