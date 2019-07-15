Михаил Развожаев дал первые поручения правительству Севастополя

В ходе аппаратного совещания в правительстве врио губернатора Михаил Развожаев дал первые поручения правительству.

Они касаются состояния пляжей и обстановки на мысе Толстый, где расположены оползневые участки.

«Читая местную прессу на выходных, сейчас хочу обсудить несколько моментов. Одно из сообщений было о том, что Роспотребнадзор закрыл пляжи «Мраморный» и «Городской». Кроме того, расскажите какая ситуация на сегодня складывается в СНТ «Парус», расположенном в оползневой зоне», – сказал Михаил Развожаев.

И.о. директора департамента городского хозяйства Михаил Тарасов пояснил, что постоянный мониторинг всех пляжах показал, что морская вода на «Мраморном» и «Горном» не подходит для купания. Пляжи будут открыты после того, как специалисты, изучив новые пробы, признают соответствие воды всем нормам.

Михаил Развожаев также обсудил ситуацию на мысе Толстый. Он заслушал доклады и.о. вице-губернатора Владимира Татарчука и детально обсудит с профильными руководителями ситуацию в районе мыса Толстый.

Обвал в районе мыса Толстый–>

В ходе совещания Разможаев также поручил скорректировать принцип работы с обращениями граждан в сфере городского хозяйства.

«Давайте не будем ограничиваться сухой статистикой. Необходимо проанализировать, какой процент проблем, указанных в обращениях граждан, за неделю удалось разрешить, выявить, какие случаи требуют дополнительного обсуждения с привлечением различных ведомств», – сказал Михаил Развожаев.